中日恶化｜日方指控解放军「雷达照射」 美首开腔批华
更新时间：10:05 2025-12-10 HKT
发布时间：09:48 2025-12-10 HKT
发布时间：09:48 2025-12-10 HKT
日本指责中国解放军对日本自卫队飞机照射雷达后，美国批评北京此举不利于地区和平与稳定，并重申对日本的承诺坚定不移。这是「雷达照射」风波后，美国首次公开批评中国。
美称对日承诺坚定不移
中日紧张关系持续加剧之际，12月6日，中国辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域开展远海训练，日方指辽宁号航母舰载机歼-15在冲绳岛东南方向的国际海域，两度对日本航空自卫队F-15战机进行雷达照射。
相关新闻：雷达风波录音曝光 解放军演习前多次通报 日舰回复「收到」
美国国务院发言人周二（9日）称，中国的行为不利于地区和平与稳定，并称美日同盟比以往任何时候都更加稳固团结，「我们对盟友日本的承诺坚定不移，并就此事及其他问题保持密切沟通」。
据中国军号微博视频号报道，中国辽宁舰航母编队12月6日在宫古海峡以东海域开展远海训练，事先已公布了训练海空域，并在训练前多次向附近海域日舰现场通报，日舰已回复收到。斥责日方恶意炒作所谓「雷达照射」，搬弄是非，央视旗下新媒体「玉渊谭天」亦公开了现场录音。
相关新闻：日指控歼-15两开雷达照射自卫队机 中国驻日大使提严正交涉
中国外交部发言人郭嘉昆周二（9日）在例行记者会上强调，中方已就该问题阐明了严正的立场，事实真相十分清楚。中方在有关海空域开展演训活动，符合国际法和国际惯例，相关的操作专业规范，无可非议。舰载机在飞行训练时开启搜索雷达是各国通常做法，也是确保飞行安全的正常操作。
日本内阁官房长官木原稔则称，中国对自卫队飞机断断续续照射雷达，是超出安全飞行必要范围的危险行为，而非中方所称的正常操作。
最Hit
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
2025-12-08 16:19 HKT
独家猛料│周俊乐周三为外父补中？
19小时前