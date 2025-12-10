美国提供120亿美元 援助受关税影响农民

美国总统特朗普周一下午在白宫宣布，联邦政府将为农民提供规模为120亿（美元，下同，约934亿港元）的救助，以应对美关税政策对美农业的「反噬」。

特朗普政府今年推出大范围加征关税政策，结果导致美国出口市场受阻。美国大豆和玉米等农产品售价低迷，加上化肥和农用机械成本升高，农场经营难以盈利，不少农民陷入困境。

120亿美元中，110亿（约856亿港元）会在农业部新设定的「农民过桥救助」项目下一次性支付给农民，另外10亿（约78亿港元）预留给其他未能涉及的农作物种植户。

部分农民认为救助的时间太晚，数额也不高，假如没有大范围加征关税，他们的收入根本不会受影响。图为特朗普周一与农业界代表开会。