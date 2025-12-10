Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国提供120亿美元 援助受关税影响农民

即时国际
更新时间：10:18 2025-12-10 HKT
发布时间：10:18 2025-12-10 HKT

美国总统特朗普周一下午在白宫宣布，联邦政府将为农民提供规模为120亿（美元，下同，约934亿港元）的救助，以应对美关税政策对美农业的「反噬」。

特朗普政府今年推出大范围加征关税政策，结果导致美国出口市场受阻。美国大豆和玉米等农产品售价低迷，加上化肥和农用机械成本升高，农场经营难以盈利，不少农民陷入困境。

120亿美元中，110亿（约856亿港元）会在农业部新设定的「农民过桥救助」项目下一次性支付给农民，另外10亿（约78亿港元）预留给其他未能涉及的农作物种植户。

相关新闻：关税战2.0｜美国贸易代表证实华履约 已完成三分之一大豆采购

 

部分农民认为救助的时间太晚，数额也不高，假如没有大范围加征关税，他们的收入根本不会受影响。图为特朗普周一与农业界代表开会。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
21小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
18小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
4小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
17小时前
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
13小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
20小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
2025-12-09 10:27 HKT
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
16小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
18小时前