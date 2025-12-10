派拉蒙竞购华纳兄弟 特朗普女婿参与惹议

在串流媒体Netflix同意以720亿美元收购华纳兄弟探索公司数天后，美国娱乐及媒体业巨头派拉蒙天空之舞，周一向华纳兄弟发起敌意收购，现金作价达1084亿美元（约8436亿港元），拟收购华纳兄弟的所有业务，包括传统媒体如CNN。此收购案获总统特朗普女婿库什纳的资金参与，令特朗普家族利益卷入大规模媒体争夺战，引发利益冲突疑虑。而据报派拉蒙行政总裁(CEO)戴维近日向美政府官员保证，如果他收购成功，将大刀阔斧改革CNN。

派拉蒙提案包括全数业务

派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)表示，过去12周向华纳兄弟提交过6份收购方案，但未得到「实质性回应」，因此选择直接向华纳兄弟的股东提出收购。所谓敌意收购，指买家在没有获得目标公司董事会同意或合作的情况下，试图收购一间上市公司的控股权。在目标公司董事会拒绝要约后，买家直接向股东提出要约，以高于当前市场价格的溢价请求后者出售股票。

上周五，串流媒体巨头Netflix宣布与华纳兄弟达成协议，以现金和换股方式收购后者的电视、电影制作室和流媒体业务，每股作价27.75美元，共计720亿美元，同时Netflix承担华纳兄弟的债务，二者累加交易总额为827亿美元。Netflix的收购案未包括华纳兄弟传统的电视资产如CNN和Discovery频道；派拉蒙的提案则包括全数业务。

主导派拉蒙并购行动的是行政总裁戴维（David Ellison），父亲为软体业大亨甲骨文创办人埃利森（Larry Ellison）。派拉蒙的收购主要由埃利森家族与私募基金红鸟资本提供资金，由美国银行、花旗银行与阿波罗全球管理提供540亿美元的债务担保。特朗普女婿库什纳旗下投资公司Affinity Partners也参与投资（数额不明）。部分资金来自沙特阿拉伯、阿布扎比、卡塔尔的主权基金。

特朗普：没与库什纳讨论

戴维在财经频道CNBC节目表示，当前现金为王，相较于Netflix，派拉蒙向股东提出多出176亿美元现金，相信股东看到这些条件会投下同意票。埃利森是特朗普的金主，两人关系密切，而此次收购又获特朗普女婿库什纳资金支持，引发总统恐左右收购案结果的疑虑。特朗普周二告诉记者，自己没有就此收购案与库什纳讨论，声称无论Netflix还是派拉蒙「都不是我的朋友」。特朗普涉入程度将再度考验他是否会突破利益冲突相关规范。自从今年重返白宫以来，这位总统家族事业的利益有持续扩大的趋势。

《华尔街日报》引述知情人士称，戴维人近日访问华盛顿期间，向特朗普政府官员保证，如果他收购华纳兄弟，将对CNN进行大刀阔斧改革。CNN一直是特朗普的眼中钉，他曾向身边人士表示希望CNN易主，对其节目内容进行调整。若华纳兄弟接受派拉蒙的收购，需向Netflix支付28亿美元的解约费。