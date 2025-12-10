和平奖得主马查多行踪成谜 诺贝尔协会：不会亲自领奖

诺贝尔和平奖颁奖礼前夕，委内瑞拉反对派领袖、今年和平奖得主58岁的马查多（María Corina Machado）行踪再度成为焦点。原定于周二（10日）举行的颁奖礼，惟挪威诺贝尔协会今天表示，马查多目前行踪不明，将不会亲自出席领奖。

年初最后露面后一直潜藏

挪威诺贝尔协会（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威诺贝尔委员会（Nobel Committee）常务秘书哈普威金（Kristian Berg Harpviken）告诉挪威广播公司（NRK）：「很遗憾，她现在不在挪威，下午1时颁奖典礼开始时，不会站在奥斯陆市政厅的台上。」

在被问到马查多目前身在何处时，哈普威金表示：「我不知道。」

颁奖典礼将照常举行。而当得主无法出席时，通常会由家庭成员代为领奖，并发表演说。

哈普威金表示，这次将由马查多的女儿安娜．马查多（Ana Corina Sosa Machado）代为出席。

马查多今年最后一次公开露面是1月9日，她在加拉加斯参与反对马杜罗就职的示威，而她亦因多宗政治指控遭当局追捕。虽然她经常在社交平台以白墙背景录影报平安，但具体位置始终保密。

诺委会原指她原定周二会亲身出席颁奖典礼，但在声明中表示：「马查多曾在访问中谈及，前往挪威奥斯陆的旅程极具挑战，因此目前无法提供她何时及如何抵达的进一步资讯。」原安排的记者会先延期再被取消，至今未定新时间。马查多的母亲、三名姐妹及三名子女已抵达奥斯陆，但均未透露她的动向。

58岁的马查多为今届诺贝尔和平奖得主。美联社

委内瑞拉政府：出境即成「逃犯」

委内瑞拉政府一直视马查多为眼中钉，检察总长萨亚布（Tarek William Saab）早前表示，马查多若离开委国领土即属「逃犯」，并指她正面对多宗刑事调查，包括串谋、煽动仇恨及恐怖主义等罪名。内政部长卡韦略（Diosdado Cabello）亦称，不知道她会否前往奥斯陆。

今年1月9日马查多最后一次公开露面。美联社

马查多曾表示，若成功领奖，将返回委内瑞拉。若她最终现身，将是她自今年1月在加拉加斯参与反马杜罗示威后的首次公开亮相。

2024年委内瑞拉选举中，马查多虽在反对派初选大胜，但被当局禁止参选。反对派其后公布部分票站统计，声称其候选人格萨雷斯（Edmundo González）胜出；美国等多国亦承认他为「当选总统」，惟马杜罗仍宣布连任成功。

今年1月9日马查多最后一次公开露面。美联社

马查多的政治立场亦引起争议。尽管她因推动民主获国际肯定，但部分批评者不满她指「将和平奖献给美国总统特朗普」的言论。