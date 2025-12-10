印度更新5亿选民名册 10多名公仆过劳死或自杀 教师上吊前拍片：20天没睡觉

印度全国正在进行大规模选民名册更新工程，牵涉逾5亿选民，惟基层选举人员（BLO）工作量惊人，压力不断堆叠，多地传出人员过劳死亡甚至轻生事件，引发社会强烈关注。北方邦一名46岁教师萨夫斯．库玛（Sarvesh Kumar）上吊身亡前拍下哽咽遗言，诉说已连续20日未能入睡，「如果再多一点时间，我一定会做完工作」，令人心碎。

46岁教师不堪压力自尽 遗言：「请原谅我，我真的撑不住了」

库玛任职政府学校助理教师，今年10月首次被指派担任基层选举人员，需挨家挨户收集、核实选民资料。其妻上周日清晨在家中杂物室发现他已上吊身亡。

印度全国正在进行大规模选民名册更新工程，牵涉逾5亿选民，惟基层选举人员（BLO）工作量惊人。法新社/示意图

其后外流的生前影片中，他泣不成声地说：「20天没睡，我真的很累……如果有时间，我会完成这工作。」他向母亲及姊妹道歉，请她们代为照顾四名年幼女儿，又强调此决定与他人无关，「压力太大，我再也承受不了」。

库玛家属指，他近来每日工作长达14至15小时，只能睡两三小时，不断担心无法于期限内完成验证任务。由于其家庭经济本已拮据，两名女儿身体亦欠佳，重重压力令他最终走上绝路。

多名基层人员猝逝 最高法院罕有介入

库玛并非唯一牺牲者。据当地媒体报道，全国多地陆续传出基层选举人员在执行任务期间过劳、心脏衰竭或不堪压力自杀的事件，数目达十多人。

在舆论愈演愈烈下，印度最高法院罕有发声，直言对基层选举人员被压榨的情况「深感忧虑」，要求选举委员会立即加派人手，指现时全国投入名册更新的人手仅1万人，应再动员3万人支援，并建议放宽工作要求，让无法负荷者退出或休假。

选民名册更新工程任务繁重 1个月完成逐户访查

今次「特别强化选民名册修订」（SIR）工作旨在将所有合资格选民加入名册，同时剔除不符资格名单。基层人员需在仅一个月内跑遍社区，分发表格、核对地址及证件、上传资讯，若进度落后，还可能面临纪律处分。

许多基层选举人员向印度媒体透露，他们无额外津贴，却要承担沉重任务，「每天在外奔走10多小时，晚上还要整理资料」。有人直言，若无法依时完成，担心「饭碗不保」。