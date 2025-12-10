Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美高中生操场人肉砌「卍」纳粹符号 连同希特勒反犹太言论放上网  警立案调查

美国加州圣何塞市布兰汉姆高中（Branham High School）近日爆出涉种族仇恨事件，多名学生竟在校内足球场上以人体排出纳粹「卍字符」，并将照片连同希特勒反犹太言论发布至社交媒体，引起社区震惊。警方已于12月5日正式立案，按「仇恨犯罪」展开调查。

校长怒斥「不可接受」　指行为极具伤害性

校长西尔伯格尔德（Beth Silbergeld）发声明强烈谴责，指此举属「令人不安且不可接受的反犹太主义行径」，强调校园应是安全包容的学习环境，「针对犹太学生的仇恨符号，在校园绝无立足之地」。

她透露，校方接获匿名举报后立即启动调查，并迅速辨识涉事学生，目前正推行教育措施，让学生理解大屠杀历史与仇恨符号所带来的深层伤害。

加州州参议员科特斯（Dave Cortese）亦发声批评事件，指仇恨行为对青年、家庭及社区皆造成长远阴影，强调须严肃处理、不能轻纵。

校方表示，正与反诽谤联盟（ADL）、湾区犹太联盟等团体合作，向受影响学生提供支援、心理辅导与教育资源，以修复事件在校园造成的创伤。

涉事学生则须面对纪律处分，但校方因受《家庭教育权利与私隐法》（FERPA）限制，未公开其身份及具体惩处内容。

