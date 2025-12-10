Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府掀移民寒风 撤销签证翻倍至8.5万份 近一成属国际学生

更新时间：04:20 2025-12-10 HKT
美国总统特朗普重返白宫后，联邦政府对移民及入境资格的管控显著收紧。据美国有线电视新闻网（CNN）引述国务院官员消息透露，自今年1月以来，已撤销多达8.5万份各类签证，数量是去年的两倍多，当中包括超过8,000份学生签证。当局更将审查范围扩大至社交媒体言论及职业背景，引发外界对违反言论自由的忧虑。

针对犯罪及「反美」 言论 实施持续审查

报道引述官员指出，在被撤销的签证个案中，因涉及酒后驾驶、袭击及盗窃等违法行为而遭撤销的比例相当高，几乎占去年撤销总数的一半。然而，除刑事犯罪外，意识形态及政治立场亦成为当局重点审查的对象。

自今年1月以来，美国政府已撤销多达8.5万份各类签证，数量是去年的两倍多，当中包括超过8,000份学生签证。路透社
美国总统特朗普重返白宫后，联邦政府对移民及入境资格的管控显著收紧。法新社
特朗普政府年中一度禁止哈佛大学招收国际学生，引发民间激烈抗议。路透社
美国国务院官员早在8月曾表示，当局计划对所有持有有效美国签证的逾5,500万名外国人实施「持续审查」政策。官员强调：「只要有迹象显示申请人可能不符合签证资格，包括逾期居留、犯罪活动、威胁公共安全、参与任何形式的恐怖活动或向恐怖组织提供支持等，国务院就会撤销签证。」

审查扩至网上言论 涉「庆祝」柯克遇刺遭点名

值得关注的是，签证审查标准已延伸至网络言论及政治活动。据报，国务院在10月曾表示，已吊销部分据称在网上「庆祝」美国右翼评论员查理・柯克（Charlie Kirk）遇害的相关人士签证。此外，官员亦透露会特别针对参与亲巴勒斯坦抗议活动的国际学生，指控部分人涉及反犹太主义并支持恐怖主义。

国务院于今年6月曾向驻外使领馆发出指引，要求必须审查学生签证申请人是否存在「对美国公民、文化、政府、机构或建国原则的敌对态度」。根据新规，申请人被要求将社交媒体帐号设为公开，若限制网络活动的访问权限，或被视为试图逃避审查或掩盖某些活动，随时面临拒签。

针对「事实核查」人员 拒发H1-B工作签

除了学生及一般旅客，高技术专才亦受到波及。路透社引述一份上周的外交电报披露，国务院在加强对高技术工作签证（H1-B）审查的名义下，新增了针对从事「内容审核」和「事实核查」等工作人员的条款，表明可拒绝向此类申请人发放签证。此举被视为特朗普政府针对社交媒体平台内容过滤机制的一种反制手段。

这些激进的签证撤销措施引发了法律界及民权组织的强烈反弹，担忧政府涉嫌违反美国宪法第一修正案，利用签证权力打压异见声音及特定的政治表达。尽管如此，特朗普政府似乎无意放宽相关政策，预料未来美国的入境门槛将持续收紧。

