日本青森7.5级地震酿至少50伤 北海道新千岁机场天花损毁200人滞留

日本本州东北部青森县东部海域于周一（8日）深夜发生黎克特制7.5级强烈地震，截至目前造成最少50人受伤。地震一度引发海啸警报，岩手县久慈港录得最高70厘米海啸。受地震影响，北海道新千岁机场部分天花板出现裂缝和剥落，加上暴风雪夹击，70多个航班取消，约200名旅客被迫滞留机场过夜。日本气象厅更自2022年机制设立以来，首次发布「北海道．三陆沿海后发地震注意情报」，警告未来一周内发生8级或以上大地震的机率显著上升。

多次4级或以上余震 八户港现土壤液化

地震发生于当地时间8日晚上11时15分（香港时间10时15分），震央位于青森县八户市以东约80公里海域，震源深度约54公里。气象厅初时录得震级为7.6级，及后修订为7.5级。除了震央附近的青森县及岩手县震感强烈，远至东京亦有震感。主震后余震不断，多次达4级或以上，其中一次达6.4级。

强震导致多地受损，据央视及日媒报道，受伤人数已增至50人。在重灾区青森县八户市，有购物中心部分天花板倒塌，店内圣诞树倾倒；八户港渡轮码头附近更疑似出现土壤液化现象，地面裂开涌出泥水，部分区域下沉。

邻近的北海道亦受波及，门户新千岁机场在9日早上发现有天花板受损掉落，碎片散落一地。祸不单行的是，当地8日受暴风雪吹袭，已有75个航班取消，加上地震影响铁路停运，导致约200名旅客被迫滞留机场过夜，人数超出机场原本可接纳的150人上限。

地震后，日本气象厅随即向青森县、岩手县及北海道沿岸发出海啸警报。岩手县及多地分别观测到70厘米及50厘米高的海啸。警报于9日凌晨降级为「海啸注意」，并于清晨全部解除。

值得关注的是，日本气象厅在震后发布了「北海道．三陆沿海后发地震注意情报」。这是该预警系统自2022年启用以来首次发出。气象厅警告，根据统计，在发生7级或以上地震后，日本海沟和千岛海沟一带在未来一周内发生8级或以上巨大地震的机率，已由平时的0.1%飙升至1%。当局呼吁民众未来一周需保持高度警觉，做好防灾准备。