澳洲三孩之母赴越南整容 隆鼻后器官衰竭命危

即时国际
更新时间：21:45 2025-12-09 HKT
发布时间：21:45 2025-12-09 HKT

一位31岁的澳洲三孩之母克萝伊‧莫迪（Chloe Mowday）在越南岘港进行隆鼻及眼睑整容手术后，出现严重并发症，目前生命垂危。

莫迪与丈夫佐斯（Josh）及小儿子Elijah一同到多个地方旅行，当中包括计划到香港迪士尼乐园及新加坡环球影城。

莫迪现年31岁。Chloe Mowday/Instagram
莫迪现年31岁。Chloe Mowday/Instagram
Chloe Mowday/Instagram
Chloe Mowday/Instagram
目前多个器官衰竭 生命垂危。GoFundMe
目前多个器官衰竭 生命垂危。GoFundMe

疑是整容手术后感染

逗留岘港期间，莫迪预约进行隆鼻手术及眼睑成形术。翌日，莫迪开始感到不适，情况更迅速恶化，随即被送院急救。其兄长罗德（Rod）表示，妹妹一度出现器官衰竭并停止呼吸，怀疑是罕见的细菌感染并发症。

相关新闻：整容当网红︱25岁男欲卖父亲房产被拒 狂斩20多刀弑父被判无期

莫迪目前正在当地医院的深切治疗部留医，依靠维生系统维持生命，并曾一度需要接受透析治疗和输血。家人希望能尽快将她以医疗专机送回澳洲珀斯接受治疗。

家属寄望返澳治疗

面对高昂医疗及高达64万港元的转运费用，家人已在GoFundMe上发起众筹，并正寻求银行贷款及提取退休金应急。澳洲外交贸易部已确认正向莫迪提供领事协助，而当地警方已就事件展开调查。

