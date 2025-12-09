Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲三孩之母赴越南整容 手术后器官衰竭命危

即时国际
更新时间：21:45 2025-12-09 HKT
发布时间：21:45 2025-12-09 HKT

一位31岁的澳洲三孩之母克萝伊‧莫迪（Chloe Mowday）在越南岘港进行隆鼻及眼睑整容手术后，出现严重并发症，目前生命垂危。

莫迪与丈夫佐斯（Josh）及小儿子Elijah一同到多个地方旅行，当中包括计划到香港迪士尼乐园及新加坡环球影城。

莫迪现年31岁。Chloe Mowday/Instagram
莫迪现年31岁。Chloe Mowday/Instagram
Chloe Mowday/Instagram
Chloe Mowday/Instagram
目前多个器官衰竭 生命垂危。GoFundMe
目前多个器官衰竭 生命垂危。GoFundMe

疑是整容手术后感染

逗留岘港期间，莫迪预约进行隆鼻手术及眼睑成形术。翌日，莫迪开始感到不适，情况更迅速恶化，随即被送院急救。其兄长罗德（Rod）表示，妹妹一度出现器官衰竭并停止呼吸，怀疑是罕见的细菌感染并发症。

相关新闻：整容当网红︱25岁男欲卖父亲房产被拒 狂斩20多刀弑父被判无期

莫迪目前正在当地医院的深切治疗部留医，依靠维生系统维持生命，并曾一度需要接受透析治疗和输血。家人希望能尽快将她以医疗专机送回澳洲珀斯接受治疗。

家属寄望返澳治疗

面对高昂医疗及高达64万港元的转运费用，家人已在GoFundMe上发起众筹，并正寻求银行贷款及提取退休金应急。澳洲外交贸易部已确认正向莫迪提供领事协助，而当地警方已就事件展开调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
5小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
6小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
8小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
6小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
4小时前
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
00:26
印尼雅加达大火增至最少22人死 疑无人机电池爆炸肇祸︱多图
即时国际
2小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
13小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
10小时前
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
3小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
14小时前