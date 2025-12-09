诺贝尔奖得主︱北川进瑞典演讲 分享凭庄子「无用之用」助启发研究
今年获得诺贝尔化学奖的日本京都大学特别教授北川进（Susumu Kitagawa）周一（8日），于瑞典斯德哥尔摩大学的礼堂发表演讲。北川进期间表示，中国思想家庄子「无用之用」的观点，对其研究产生了深远影响，强调「不存在毫无用处的事物」。
日本共同社报道，北川开发出能够通过众多微小孔洞来吸附气体等的新材料「金属有机框架」（MOF）。他提出「已经从固体液体时代进入气体时代」，并结合影片阐释有望应用于气体储存与分离技术的MOF材料。
北川其中介绍许多应用MOF的日本国内外初创企业，强调「如今空气才是黄金」，取代了煤炭和石油。他指出利用空气对人类的未来至关重要，「正如庄子所说的『吸风饮露』的生活方式一般，我们能够靠新材料实现梦想。」
除了北川，获得生理学或医学奖的大阪大学特聘教授阪口志文亦将出席周三（10日）举行的颁奖典礼。
