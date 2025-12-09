Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

17岁中国少年广岛便利店偷啤酒 被揭发擸刀捅伤店员

即时国际
更新时间：16:50 2025-12-09 HKT
发布时间：16:50 2025-12-09 HKT

日本再发生涉及中国人的伤人案件。今天凌晨1时许，广岛福山市多治米町发生便利商店店员遭窃贼持刀刺伤事件，一名17岁中国少年被逮。

广岛电视台报道，警方表示，接获店方报案称「店员正在追赶一名顺手牵羊的人」。警员赶到现场后，发现46岁男店员在便利商店停车场遭长约9厘米的水果刀刺伤腹部。

店员追上至停车场被刺

相关人士指出，店员发现少年把两罐啤酒放进袋中，于是上前制止，少年随即逃跑，追上去的店员在停车场被刺伤，所幸送医后没有生命危险。

警方当场逮捕住在福山市的17岁中国少年。据知，他在接受调查时仅表示「没有甚么好说的」。警方考虑改为「强盗杀人未遂」调查。

疑犯拒合作透露详情

相关新闻：在日中国男子带刀上班 插脸捅死女同事

上周五，日本千叶县亦发生一宗中国男子杀死女同事的案件。涉案的一名39岁中国男子上班时，持刀攻击58岁女同事，向受害人脸上连续捅了数刀，女同事送院不治。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
8小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
7小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
20小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
4小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
4小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
3小时前