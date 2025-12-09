17岁中国少年广岛便利店偷啤酒 被揭发擸刀捅伤店员

日本再发生涉及中国人的伤人案件。今天凌晨1时许，广岛福山市多治米町发生便利商店店员遭窃贼持刀刺伤事件，一名17岁中国少年被逮。

广岛电视台报道，警方表示，接获店方报案称「店员正在追赶一名顺手牵羊的人」。警员赶到现场后，发现46岁男店员在便利商店停车场遭长约9厘米的水果刀刺伤腹部。

店员追上至停车场被刺

相关人士指出，店员发现少年把两罐啤酒放进袋中，于是上前制止，少年随即逃跑，追上去的店员在停车场被刺伤，所幸送医后没有生命危险。

警方当场逮捕住在福山市的17岁中国少年。据知，他在接受调查时仅表示「没有甚么好说的」。警方考虑改为「强盗杀人未遂」调查。

疑犯拒合作透露详情

相关新闻：在日中国男子带刀上班 插脸捅死女同事

上周五，日本千叶县亦发生一宗中国男子杀死女同事的案件。涉案的一名39岁中国男子上班时，持刀攻击58岁女同事，向受害人脸上连续捅了数刀，女同事送院不治。