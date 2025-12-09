日本青森7.5级地震｜东京电视台「正常发挥」播《银魂》 网民热议

日本青森县昨（8日）晚11时15分许发生7.5级强震，造成至少30人受伤，约9万居民离家避难。而有「最安定」电视台之称的「东京电视台」，昨天在地震发生后依旧正常发挥，继续播著动画，引发网民热议。

日本东京电视台有一个「最强都市传说」，也就是当别家电视台都插播其他重大新闻，东京电视台还是会维持原定计划播出，也因此被誉为「最安定的电视台」。

中时新闻网引述Facebook专页「台风大肆虐」分享一则X平台（原Twitter）截图，网民「lifesong1000」表示震度6的地震应该会有海啸警报，打开电视发现，东京电视台还是在播《银魂》，忍不住惊呼：「太强了，到底是要哪种日子，东京电视台才会插播成临时新闻啊」。

该网民指出，昨晚日本地震后，东京电视台正常发挥中，虽没插播临时新闻，但在屏幕两侧还是有紧急快讯。

贴文一出，掀起一番议论，网民纷纷留言：「已经习惯了」、「东京电视台插播新闻代表世界末日到了」、「当东京电视台真的插播，你就知道事情大条了」、「给你旁边的bar已经很给面子了」、「不愧是你东京电视台」、「我之前和日本老师聊过这个话题，这种程度的对他们来说跟呼吸一样」。