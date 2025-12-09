日本青森7.5级地震 |至少35伤民众惊吓难眠 逾11万人避难指示解除

日本青森县周一深夜发生7.5级地震，根据总务省消防厅，截至周二正午12时（香港时间早上11时）共造成北海道10人、青森县22人、岩手县3人，合计35人受伤。北海道与东北4县（青森县、岩手县、宫城县、福岛县）一度有11万4000人收到避难指示，目前已全部解除。

超商货品掉满地 路面龟裂

接近半夜突如其来的剧烈摇晃，让许多民众在严寒天气中赶往避难所。北海道和岩手县居民，在接近摄氏零度的刺骨寒风中被迫避难，许多民众惊恐不已。社交平台X不断出现超商货品掉落满地、路面龟裂等灾情。

相关新闻：

日本青森7.5级地震｜台湾旅客舍身护电视 日网友激赞｜有片

部分地区出现抢购食物的景象，位于青森县阶上町的一家便利商店，地震发生后，直到翌凌晨1时打烊为止，有大约100人涌入购买食物和饮用水，饭团、面包、湿纸巾和整箱的瓶装水都被抢购一空。

部份地区抢购食物

关于地震发生时的状况，青森市一家餐厅老板说：「先是纵向开始摇，接著强到站不住。我也经历过东日本大地震，但这次感觉摇得更厉害。」一名商务旅馆的男员工指出：「左右摇晃大概持续30秒，桌子的抽屉被震到打开，物品掉落。客人原本先疏散到户外，但因为发布了海啸警报，又改到顶楼避难。」

位于八户市的一家旅馆，据称大浴场里的水因为巨大晃动，水几乎要溅到天花板。

大浴场水几乎溅到天花板

八户市一名便利商店女店员表示，「强烈的左右摇晃持续了3、4分钟左右，站都站不稳。不知道何时结束，真的非常可怕」。店内货架倒下，酒类与冰箱里的瓶子砸在地上，碎了满地，地板到处淹水。她还说，「店里一片混乱，不知道该从哪里开始整理」。

许多避难民众度过了一个不眠夜。岩手县久慈市观测到70厘米海啸，当地开设8处避难所，其中久慈市综合福祉中心最多时约有160人避难。有民众说：「我住在不太需要担心海啸的地区，听到警报吓一大跳，没想太多就跑出来了。」

有外国人避难

海啸警报改为注意报之后，愈来愈多人返家；注意报在上午6时20分解除后，避难所只剩下少数几个人。由于许多人开车逃难，福祉中心前还一度出现塞车现象。

在青森县八户市役所，周二清晨聚集了10多名避难居民，一边看著电视新闻，度过难以入眠的一晚。当中也有外国人，一名在当地中小学担任外语指导助手（ALT）的美国人派屈克说：「从没经历过这么大的地震，身体到现在还在颤抖。」