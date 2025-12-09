美司法部宣布拘捕2华人 涉偷运辉达H200晶片到中国

正当美国总统特朗普宣布将放行辉达H200晶片出口中国之际，美国司法部周一宣布，2名中国籍男子因涉嫌偷运辉达（Nvidia）H200和H100晶片往中国而被捕。

被指与中港公司串谋

根据司法部声明，居住在纽约的43岁中国公民龚凡月（Fanyue Gong，音译）和58岁华裔加拿大公民袁本林（Benlin Yuan，音译），涉嫌与香港一家物流公司及中国一间人工智能公司串谋，透过欺诈行为绕过出口管制，走私辉达H200和H100晶片。

美国指2名华人涉嫌偷运辉达H200晶片到中国。路透社

美国总统特朗普已宣布将放行辉达H200晶片出口中国。路透社

特朗普与黄仁勋关系密切。法新社

法院文件显示，检方指控龚男透过代购和中间商采购辉达晶片，声称将供货给美国或台湾及泰国等第3地业者。这些晶片被运往美国多个仓库后，辉达的标签被撕掉，换上假公司的标签，之后准备将这些晶片出口。

走私行为追溯至2023年11月

另一项起诉文件则指控袁男雇用验货人员，并教唆其谎称产品并非销往中国。检方调查发现，相关走私行为可追溯至2023年11月。

司法部表示，另一名被告、43岁的许皓（Alan Hao Hsu，音译）及其公司已于今年10月认罪。许男被指收取来自中国的5000万美元（约3.9亿港元）汇款，以协助中国业者取得价值1.6亿美元（12.4亿港元）的辉达晶片。

上月20日，司法部也宣布另一宗非法出口辉达晶片案，并逮捕包括2名中国公民在内的4名嫌犯。