日本青森7.5级地震｜外海清晨再6.4级地震　首用震后警报系统提醒风险

即时国际
更新时间：09:50 2025-12-09 HKT
发布时间：09:50 2025-12-09 HKT

日本青森县对开海域昨日深夜发生7.5级地震，据报逾20人受伤，当局一度预测海啸高达3米，之后解除海啸警报。到了清晨，青森县外海再发生6.4级地震，震源深度10公里。当局首次发布「北海道．三陆沿海后发地震注意情报」，提示后续发生大地震的风险较平时相对提高。据悉，这是自2022年12月开始运用该信息制度以来，首次发布「北海道·三陆冲后续地震注意信息」。

多人受伤 超10万人需避难

青森县东部海域周一（8日）晚上11时15分左右发生7.5级地震，震源深度54公里。强震发生后，日本气象厅对北海道、青森县、岩手县等地太平洋沿岸地区发布「海啸警报」，预计部分海域将出现最高3米海啸，呼吁沿岸民众高度警戒。9日凌晨2时45分（本港时间1时45分），日本气象厅将海啸预警全部从「海啸警报」下调为「海啸注意」级别，清晨6时20分（本港时间5时20分），日本气象厅宣布解除全部海啸预警。

相关新闻：日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃

截至9日凌晨1时56分，日本多地观测到地震引发的海啸，其中岩手县久慈市的海啸浪高达到70厘米，北海道、青森县等地观测到浪高在10厘米到50厘米之间的海啸。

综合共同社和日本地方媒体报道，截至目前，青森县有16人受伤。其中，八户市有12人受伤，首府青森市、五所川原市、东北町和六所村各有一人受伤。

相关新闻：日本青森地震下修至7.5级  清晨解除海啸警报  至少23伤逾10万人收避难指示

另据日本东北电力公司消息，受强震影响，截至9日凌晨0时05分，青森县约有3900户停电，岩手县约有300户停电。

据悉，北海道和青森县、岩手县、宫城县、福岛县的地方政府已经向当地居民发布疏散令。截至9日凌晨1时30分，共有5.2万户家庭、超过10万人接到避难指示。

相关新闻：日本青森7.6级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命

据了解，「北海道·三陆冲后续地震注意信息」是指在从北海道至岩手县的近海区域中，如果在千岛海沟和日本海沟及其周边发生震级7级以上的地震，则呼吁公众注意其后可能发生更大规模地震的信息。

