罗浮宫工会下周一发动轮流罢工 抗议人手短缺设施老化

巴黎罗浮宫博物馆的工会周一宣布，将于下周一（15日）起发动轮流罢工，抗议工作条件恶劣、非欧洲游客门票价格上涨以及保安漏洞，令本已备受惊天劫案打击的罗浮宫雪上加霜。若罗浮宫2100名员工大多响应，该馆有可能在圣诞假期前夕关闭，届时将影响巴黎大批节庆游客。

圣诞节前夕恐闭馆

CFDT工会代表鲍德（Valerie Baud）表示，CGT、Sud与CFDT三大工会宣布，约200名员工出席的员工会议全票通过发动罢工。工会在罢工通知中表示，陈旧的设施和人手不足正在影响游客体验，迫使部分展览关闭。他们要求将资源集中用于建筑改造，并保障博物馆、收藏品、游客和员工的安全。

罗浮宫祸不单行 管线漏水损及数百份文献

三大工会也联名致函文化部长达蒂，指出罗浮宫部分展区经常因「人手不足、技术故障及馆舍老化」被迫关闭。

工会在信中声称，对于数百万前来欣赏罗浮宫浩瀚艺术藏品的游客来说，「参观罗浮宫已变成一场真正的障碍赛，我们需要改变现状」。

参观罗浮宫成真正障碍赛

工会表示：「现在，民众仅能有限接触艺术品，参观动线也困难重重，令参观罗浮宫变成真正的障碍赛。」

罗浮宫副馆长斯坦博克周日坦承，供暖和通风系统内一个阀门未关，导致埃及馆约300至400份期刊、书籍及文件受损。

斯坦博克补充说，遭损毁的馆藏可追溯至19世纪末至20世纪初，是「极为有用」但「并非仅有」的文献。

10月19日，4名贼人大白天闯入罗浮宫，仅花7分钟便抢走价值约1.2亿美元的珠宝，随后骑电单车逃逸。被窃物品至今仍未寻回，包括拿破仑赠予玛丽-路易丝皇后的钻石祖母绿项链、与两位19世纪皇后玛丽-阿梅莉和奥唐斯相关的珠宝，以及欧仁妮皇后的珍珠钻石冠冕。

惊天劫案凸显重大保安漏洞

这宗惊天劫案凸显罗浮宫重大保安漏洞，也让政府任命的馆长德卡尔承受更大压力。她形容这是「对我们造成的巨大创伤」。

德卡尔与工会早在窃案发生前已多次警告，馆内管理状况与维护庞大博物馆的成本已成隐忧。

管线漏水损埃及文献

收藏达文西名画《蒙娜丽莎》的罗浮宫，去年吸引870万人次参观。今年6月16日，罗浮宫亦曾因画廊导览员、售票员及保安人员自发罢工，抗议人手短缺与拥挤问题，被迫暂时关闭。

另外，11月26日的一次漏水事故损坏了博物馆图书馆中数百本专门收藏埃及文物的刊物，其中包括19世纪和20世纪的评论文章和文献。博物馆方面表示，阀门开启导致水管网络泄漏，水管网络预计明年进行更换。