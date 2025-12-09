Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普批准辉达对华出口H200晶片 美将获25%收益

即时国际
更新时间：08:38 2025-12-09 HKT
发布时间：08:38 2025-12-09 HKT

美国总统特朗普周一表示，他已告知中国国家主席习近平，美国将在符合其国家安全条件下，允许辉达（Nvidia）向中国出口H200晶片，其中25%的收益将支付给美国。辉达对特朗普的决定表示赞赏，称此举将支持美国国内制造业，并且透过允许商务部审查商业客户，将在经济和国家安全优先事项之间「达成深思熟虑的平衡」。

路透社较早前引述知情人士报道，美国商务部已准备好放行美国人工智能（AI）晶片大厂辉达的H200晶片出口到中国。

相关新闻：
美研放宽辉达H200晶片输华

特朗普宣布批准辉达对华出口H200晶片。路透社
特朗普宣布批准辉达对华出口H200晶片。路透社
特朗普指习近平作出正面回应。路透社
特朗普指习近平作出正面回应。路透社
特朗普与辉达行政总裁黄仁勋关系密切。路透社
特朗普与辉达行政总裁黄仁勋关系密切。路透社

指习近平作出正面回应

特朗普周一下午在自家社交媒体平台Truth Social发文写道，他已告知习近平，美国将在符合其国家安全条件下，允许辉达向中国及其他国家的经批准客户出口其H200产品，「习主席作出了正面回应！」

特朗普还说，其中「25%的金额将支付给美国，这项政策将支持美国就业、强化美国制造，并让美国纳税人受惠」。

美商务部正敲定细节

他批评，拜登政府时期要求美国企业生产「降规」产品，那是「糟糕的点子」，拖慢创新。他强调，特朗普政府「将保护国家安全、创造美国工作机会，并保持美国在AI领域的领先地位」。

此外，特朗普表示，辉达在美国的客户已著手使用该公司「令人惊叹、极为先进的Blackwell晶片，很快也会开始使用将推出的Rubin晶片」，这两款晶片都不属于这项协议的一部分。

他说，商务部正在敲定细节，同样的方式也将适用超微（AMD）、英特尔（Intel）等其他美国企业。

H200效能较H20高5倍

知情人士告诉路透社，美方官员认为，开放H200出口可在完全不出口美国晶片与出口最先进的Blackwell系列晶片之间取得折衷；若完全不出口美国AI晶片，反而可能助长华为在中国本土推动AI晶片取代。

根据美国智库「进步研究院」（Institute for Progress）周日发表的报告，H200效能是目前仍可合法出口中国的最先进晶片H20的近乎6倍；若H200开放出口，中国AI实验室将有能力打造效能接近美国顶尖AI超级电脑的系统，尽管成本也将因此提高。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
20小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
19小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
10小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
12小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
17小时前
新华社图片
日本青森7.5级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：未来一周8级强震机率飙升
即时国际
8小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
16小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
23小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
13小时前
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
美减息高度预期提防「获利回吐」 料更关注2026年步伐 高盛称3月及6月再减
投资理财
3小时前