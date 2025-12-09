特朗普批准辉达对华出口H200晶片 美将获25%收益

美国总统特朗普周一表示，他已告知中国国家主席习近平，美国将在符合其国家安全条件下，允许辉达（Nvidia）向中国出口H200晶片，其中25%的收益将支付给美国。辉达对特朗普的决定表示赞赏，称此举将支持美国国内制造业，并且透过允许商务部审查商业客户，将在经济和国家安全优先事项之间「达成深思熟虑的平衡」。

路透社较早前引述知情人士报道，美国商务部已准备好放行美国人工智能（AI）晶片大厂辉达的H200晶片出口到中国。

相关新闻：

美研放宽辉达H200晶片输华

特朗普宣布批准辉达对华出口H200晶片。路透社

特朗普指习近平作出正面回应。路透社

特朗普与辉达行政总裁黄仁勋关系密切。路透社

指习近平作出正面回应

特朗普周一下午在自家社交媒体平台Truth Social发文写道，他已告知习近平，美国将在符合其国家安全条件下，允许辉达向中国及其他国家的经批准客户出口其H200产品，「习主席作出了正面回应！」

特朗普还说，其中「25%的金额将支付给美国，这项政策将支持美国就业、强化美国制造，并让美国纳税人受惠」。

美商务部正敲定细节

他批评，拜登政府时期要求美国企业生产「降规」产品，那是「糟糕的点子」，拖慢创新。他强调，特朗普政府「将保护国家安全、创造美国工作机会，并保持美国在AI领域的领先地位」。

此外，特朗普表示，辉达在美国的客户已著手使用该公司「令人惊叹、极为先进的Blackwell晶片，很快也会开始使用将推出的Rubin晶片」，这两款晶片都不属于这项协议的一部分。

他说，商务部正在敲定细节，同样的方式也将适用超微（AMD）、英特尔（Intel）等其他美国企业。

H200效能较H20高5倍

知情人士告诉路透社，美方官员认为，开放H200出口可在完全不出口美国晶片与出口最先进的Blackwell系列晶片之间取得折衷；若完全不出口美国AI晶片，反而可能助长华为在中国本土推动AI晶片取代。

根据美国智库「进步研究院」（Institute for Progress）周日发表的报告，H200效能是目前仍可合法出口中国的最先进晶片H20的近乎6倍；若H200开放出口，中国AI实验室将有能力打造效能接近美国顶尖AI超级电脑的系统，尽管成本也将因此提高。