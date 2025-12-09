Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.6级地震｜中国驻札幌总领馆提醒公民注意防范海啸及余震

即时国际
更新时间：03:33 2025-12-09 HKT
发布时间：03:33 2025-12-09 HKT

据日本气象厅发布，日本时间12月8日23时15分左右，青森县东面附近海域发生7.6级地震，震源深度约50公里。日本气象厅已针对北海道、青森县、岩手县等地沿海地区发布不同级别的海啸警报或提醒，呼吁民众立刻从危险区域撤离。预计海啸将于8日23时50分至9日0时20分到达北海道、青森、岩手附近海域，浪高3米。

中国驻札幌总领馆提醒领区内中国公民，特别是北海道、青森县太平洋沿岸地区和岩手县中国公民，通过官方渠道及时了解最新情况，遵循当地政府发布的避难指令，做好应急避难，远离海边，确保人身安全。

总领馆又提醒，注意海啸可能会反复来袭，不要因为取东西或观察情况等靠近海岸。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻札幌总领馆联系寻求协助。

同时，总领馆提醒领区中国公民，特别是居住在震源地附近中国公民高度警惕余震发生及次生灾害。出行人员预先了解飞机、铁路等公共交通工具运行情况，通过总领馆网站、微信公众号及日本媒体等渠道密切关注地震有关信息。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
5小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
19小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
8小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
15小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
14小时前
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
饮食
16小时前
新华社图片
日本青森7.6级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：日本北部大地震机会高于平时
即时国际
4小时前
纪念活动在夏威夷举行。美联社
美国纪念珍珠港事件84周年 首度没有幸存者出席
即时国际
14小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
12小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
12小时前