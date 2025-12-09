日本青森7.5级地震｜中国驻札幌总领馆提醒公民注意防范海啸及余震

据日本气象厅发布，日本时间12月8日23时15分左右，青森县东面附近海域发生7.5级（初报7.6级）地震，震源深度约50公里。日本气象厅已针对北海道、青森县、岩手县等地沿海地区发布不同级别的海啸警报或提醒，呼吁民众立刻从危险区域撤离。预计海啸将于8日23时50分至9日0时20分到达北海道、青森、岩手附近海域，浪高3米。

中国驻札幌总领馆提醒领区内中国公民，特别是北海道、青森县太平洋沿岸地区和岩手县中国公民，通过官方渠道及时了解最新情况，遵循当地政府发布的避难指令，做好应急避难，远离海边，确保人身安全。

总领馆又提醒，注意海啸可能会反复来袭，不要因为取东西或观察情况等靠近海岸。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻札幌总领馆联系寻求协助。

同时，总领馆提醒领区中国公民，特别是居住在震源地附近中国公民高度警惕余震发生及次生灾害。出行人员预先了解飞机、铁路等公共交通工具运行情况，通过总领馆网站、微信公众号及日本媒体等渠道密切关注地震有关信息。