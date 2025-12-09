日本青森7.6级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：日本北部大地震机会高于平时

日本北部近海昨晚（12月8日）发生强烈地震，日本气象厅表示，当地时间23时15分左右（本港时间22时15分），发生黎克特制7.6级地震。气象厅随即向北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸以及岩手县发布海啸警报，预计海啸高度将达3米。

气象厅：北部大地震机会高于平时 吁居民作好准备

日本气象厅在当地凌晨1时许召开紧急记者会，指根据目前评估，日本北部大地震机会高于平时，呼吁居民为可能发生的灾难情况作好准备。

根据记者会公布，截至凌晨1时，岩手县久慈港观测到70厘米高海啸，北海道浦河有50厘米高海啸，青森县陆奥市小川原港及北海道浦川港有40厘米高海啸，北海道十胜港有30厘米高海啸。

青森一旅馆多人受伤

受是次强烈地震影响，多地传出居民受伤报告。据日本放送协会（NHK）报道，青森县八户市一家旅馆发生意外，有多人受伤，幸所有伤者均意识清醒，已被安排送院。该旅馆职员透露，地震摇晃持续约一分钟，导致架上物品掉落，但相信建筑物主体并无损坏。

道路塌陷 JR北海道所有列车服务暂停

此外，青森县政府表示，东北町发生道路塌陷，导致一名男性受伤，伤者尚有意识。当地消防部门亦透露，青森县五所川原市有一名70多岁女性在家中因物品掉落而受伤，伤势未明，但亦保持清醒。

交通方面，受地震影响，东北新干线（Tohoku Shinkansen）服务暂停。据报，一列载有94名乘客的子弹列车因而被困，所幸车上无人受伤。

JR北海道公司亦宣布，截至昨晚11时33分，旗下所有列车服务已暂停。营运新千岁机场的北海道机场公司则表示，截至昨晚11时40分，机场正在检查两条跑道，以确定地震有否造成异常。