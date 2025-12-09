Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.6级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：日本北部大地震机会高于平时

即时国际
更新时间：01:01 2025-12-09 HKT
发布时间：01:01 2025-12-09 HKT

日本北部近海昨晚（12月8日）发生强烈地震，日本气象厅表示，当地时间23时15分左右（本港时间22时15分），发生黎克特制7.6级地震。气象厅随即向北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸以及岩手县发布海啸警报，预计海啸高度将达3米。

气象厅：北部大地震机会高于平时 吁居民作好准备

日本气象厅在当地凌晨1时许召开紧急记者会，指根据目前评估，日本北部大地震机会高于平时，呼吁居民为可能发生的灾难情况作好准备。

相关新闻：日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍逃命

根据记者会公布，截至凌晨1时，岩手县久慈港观测到70厘米高海啸，北海道浦河有50厘米高海啸，青森县陆奥市小川原港及北海道浦川港有40厘米高海啸，北海道十胜港有30厘米高海啸。

青森一旅馆多人受伤

受是次强烈地震影响，多地传出居民受伤报告。据日本放送协会（NHK）报道，青森县八户市一家旅馆发生意外，有多人受伤，幸所有伤者均意识清醒，已被安排送院。该旅馆职员透露，地震摇晃持续约一分钟，导致架上物品掉落，但相信建筑物主体并无损坏。

道路塌陷  JR北海道所有列车服务暂停

此外，青森县政府表示，东北町发生道路塌陷，导致一名男性受伤，伤者尚有意识。当地消防部门亦透露，青森县五所川原市有一名70多岁女性在家中因物品掉落而受伤，伤势未明，但亦保持清醒。

交通方面，受地震影响，东北新干线（Tohoku Shinkansen）服务暂停。据报，一列载有94名乘客的子弹列车因而被困，所幸车上无人受伤。

JR北海道公司亦宣布，截至昨晚11时33分，旗下所有列车服务已暂停。营运新千岁机场的北海道机场公司则表示，截至昨晚11时40分，机场正在检查两条跑道，以确定地震有否造成异常。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍逃命
即时国际
2小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
11小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
16小时前
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
10小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
5小时前
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
饮食
13小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
9小时前
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
影视圈
6小时前
纪念活动在夏威夷举行。美联社
美国纪念珍珠港事件84周年 首度没有幸存者出席
即时国际
11小时前