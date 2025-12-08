Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸

即时国际
更新时间：22:54 2025-12-08 HKT
发布时间：22:54 2025-12-08 HKT

日本气象厅通报，当地时间今日晚上11时15分，青森县对方海面东方冲发生7.6级地震，震源深度50公里，八户市震度达6级。

新华社报道，日本气象厅向北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸、岩手县发出海啸警报。日本放送协会（NHK）引述气象厅资料，当地时间11时40分，北海道浦川町预计会出现三米高的海啸，惠里茂镇和十胜港分别在11时50分，以及9日凌晨12时也会出现3米高的海啸。

相关新闻：东京若爆直下型7.3级强震 估计1.8万人死亡 经济损失逾4万亿

日本青森县外海发生7.6级地震，当局发出海啸警报。日本气象厅
有八户市网民在地震后上载住所杂物倒下的情况。x@@koreanadeshiko
地震过后，日本气象厅初时测得地震为7.2级，随后再修正为7.6级。有青森县八户市居民于社交平台贴出家中杂物倒下的情况。见家私及杂物满地，可见震度强烈。

东北新干线（Tohoku Shinkansen）因应是次地震而停运。

相关新闻：花莲近海5.7级极浅层地震 「全台有感」最大震度4级

与此同时，今日晚上7时24分， 台湾花莲县近海亦发生5.7级地震。

