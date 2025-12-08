Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哥伦比亚总统吁拉美团结应对 批美国威胁似百年前香蕉工人大屠杀

更新时间：19:50 2025-12-08 HKT
发布时间：19:50 2025-12-08 HKT

哥伦比亚总统佩特罗上周六（6日）在香蕉工人大屠杀97周年纪念活动上指出，美国近日警告可能在哥伦比亚境内采取所谓打击毒品贩运的行动，与近一个世纪前美国联合果品公司的香蕉工人遭屠杀前的压力情境极为相似。

香蕉工人大屠杀事件发生于1928年12月，当时哥伦比亚香蕉工人为反对庄园主美国联合果品公司压迫，展开激烈抵抗及罢工运动，最终导致大批工人被集体枪杀。由于当时哥伦比亚政府刻意隐瞒，具体死亡人数至今无法得知。

呼吁必须团结一致应对美方威胁

佩特罗表示，事实上，历史似乎正在今日重演，当时美国曾威胁入侵哥伦比亚，声称如果当时哥伦比亚政府支持香蕉工人，就会发动入侵。现在，加勒比地区和国家正面临入侵威胁，且入侵者同样来自美国，拉美各国必须团结一致应对。

特朗普称将对哥伦比亚展开打击行动。路透社
美方认为哥伦比亚政府纵容可卡因流入美国。路透社
佩特罗续指，捍卫拉丁美洲首要前提是各民族团结，若无法捍卫团结，将无法赢得尊重，也无法阻止侵略者杀害人民。

美国总统特朗普上周二（2日）在白宫内阁会议上，谈及哥伦比亚生产可卡因问题。他称：「我听说哥伦比亚，在制造可卡因。他们有可卡因制造厂，然后把可卡因卖给我们，任何这样做的国家都将受到攻击。」

佩特罗随即立刻在社交平台发文，警告美方不要破坏哥美两个世纪的外交关系，事实是哥伦比亚帮助阻止了数千吨可卡因流入北美。
 

