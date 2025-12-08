中日恶化︱歼-15雷达锁定自卫队战机 日本反驳称始终保持安全距离

针对解放军歼-15战机两次以雷达照射日本自卫队战机，中国国防部新闻发言人张晓刚周一（7日）强调，日方多次派飞机冲闯中方划设公布的演训区，还反诬中方的正常操作，属贼喊捉贼。日本内阁官房长官木原稔周二（8日）在记者会上回应称，中方说法「并不属实」。

称强化美日同盟吓阻力

木原表示，自卫队战机始终在安全距离执行任务，而中方军机对自卫队进行雷达照射已是「超出安全飞行所需范围的极度危险行为」，日方已向北京提出强烈抗议。他强调，日本将持续注视中国军方在日本周边海空域的动向，确保警戒监视的万全态势。

日本声辽宁舰起飞的歼-15，在公海两度以雷达照射日方战机。新华网

木原另提到美国新版国家安全战略，形容美方战略文件纳入印太参与、强化对台海危机的吓阻姿态，清楚展现美方追求的安保政策方向。

他补充，日本防卫力整备将依自主判断推进，日方将深化日美同盟的吓阻与应对能力，持续推动更广泛的安全合作。

另外，对于有日媒报道指中国对日企稀土出口管制出现异常延迟，木原予以否认，指目前中国对日本出口管制措施「并未出现特别变化」，日方会一边密切观察情势，一边和其他国家合作，准备采取必要因应措施。