甘迺迪中心荣誉奖颁奖 特朗普首当主持 表彰史泰龙等艺人

更新时间：12:51 2025-12-08 HKT
发布时间：12:51 2025-12-08 HKT

美国总统特朗普周日在华盛顿甘迺迪表演艺术中心主持颁奖典礼，得奖人包括动作巨星史泰龙（Sylvester Stallone）、殿堂级重金属摇滚乐队Kiss、乡谣歌手George Strait、女歌手Gloria Gaynor，以及以百老汇音乐剧《歌剧魅影》（Phantom of the Opera）闻名的音乐剧巨星Michael Crawford等。

表扬文化界佼佼者

自1978年起，该荣誉表彰艺人对美国文化与艺术的深远影响，今年的得奖人都是流行文化界的佼佼者。史泰龙表示，在典礼上受到表扬就像置身于「飓风的中心，这是一场令人惊叹的活动，我真的感到非常荣幸」。

特朗普偕同梅拉尼娅进场。美联社
特朗普偕同梅拉尼娅进场。美联社
特朗普当主持人大出风头。美联社
特朗普当主持人大出风头。美联社
特朗普在华盛顿甘迺迪表演艺术中心主持颁奖典礼。法新社
特朗普在华盛顿甘迺迪表演艺术中心主持颁奖典礼。法新社
史泰龙是得奖人之一。路透社
史泰龙是得奖人之一。路透社

这是首次有美国总统亲自主持甘迺迪中心荣誉奖，这项荣誉奖主持人过去通常由名人或其他重要人物担任。事实上，特朗普第一任期并未出席甘迺迪中心任何活动，但第2任期他却对该机构表现出浓厚兴趣，包括开除其主席、任命新董事会、下令进行建筑物整修等。

坚称拯救甘迺迪中心

特朗普抵达典礼时告诉记者，甘迺迪中心「将重获新生」。他说：「我们正在拯救甘迺迪中心。」

特朗普形容一众得奖人是「有史以来最伟大的艺术家、演员、表演者、音乐家、歌手、词曲创作者」之一，都是传奇人物，数十亿人都看过他们的演出。

接替记者及死敌当主持

特朗普今次接替了过去由记者克朗凯特（Walter Cronkite）、喜剧演员兼特朗普死敌史提芬·高拔（Stephen Colbert）等人担任的角色。在特朗普之前，总统们会与得奖者一同观看该节目。

当被问及抵达典礼时如何找到时间准备，特朗普说他「其实准备得不多」。

自夸记忆力很好

他说：「我记忆力很好，所以能记得事情，这非常幸运，但只是，我想做自己。你必须做你自己。Johnny Carson，他就是他自己。」

商务部长卢特尼克是出席仪式的多名内阁部长之一，他表示期待特朗普担任主办人。

卢特尼克和妻子一同赴会，他是甘迺迪中心董事会成员。

