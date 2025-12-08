巴基斯坦边境建结合旅游新国道 连接喀喇昆仑公路往中国
更新时间：12:14 2025-12-08 HKT
巴基斯坦交通部近日宣布，已批准修建一条从西北部开普省曼塞赫拉地区通往中国边境的公路，命名为「新15号国道」。
按照计划，新15号国道将连接曼塞赫拉、纳兰和齐拉斯等北部重镇，设计为双向四车道，可全年通车，并将以公私合营的模式共同开发，公路沿线将建设度假村、酒店、湖泊风景区和购物商圈，有望成为新的旅游走廊。
巴基斯坦此前已建设15号国道
巴方之所以将新项目命名为新15号国道，是因为当地原本已设有15号国道，主要连接曼塞赫拉和吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地区的齐拉斯市，被视为喀喇昆仑公路（巴称35号国道）的分支。
喀喇昆仑公路由中方援建，于1979年全线通车。因年久失修，中方先后开启喀喇昆仑公路改扩建项目和喀喇昆仑公路二期项目。
巴基斯坦传媒指出，原本的15号国道和喀喇昆仑公路都经过曼塞赫拉，去往中国边境仍需要通过喀喇昆仑公路后半程。新15号国道旨在为喀喇昆仑公路提供更快、更安全的替代路线，丰富巴基斯坦北部地区交通网络，改善当地交通状况。
