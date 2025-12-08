Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦边境建结合旅游新国道 连接喀喇昆仑公路往中国

即时国际
更新时间：12:14 2025-12-08 HKT
发布时间：12:14 2025-12-08 HKT

巴基斯坦交通部近日宣布，已批准修建一条从西北部开普省曼塞赫拉地区通往中国边境的公路，命名为「新15号国道」。

按照计划，新15号国道将连接曼塞赫拉、纳兰和齐拉斯等北部重镇，设计为双向四车道，可全年通车，并将以公私合营的模式共同开发，公路沿线将建设度假村、酒店、湖泊风景区和购物商圈，有望成为新的旅游走廊。

巴基斯坦此前已建设15号国道

巴方之所以将新项目命名为新15号国道，是因为当地原本已设有15号国道，主要连接曼塞赫拉和吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地区的齐拉斯市，被视为喀喇昆仑公路（巴称35号国道）的分支。

巴基斯坦喀喇昆仑公路二期项目全线通车。中国交通建设集团
巴基斯坦喀喇昆仑公路二期项目全线通车。中国交通建设集团
巴基斯坦喀喇昆仑公路二期项目全线通车。中国交通建设集团
巴基斯坦喀喇昆仑公路二期项目全线通车。中国交通建设集团
巴基斯坦喀喇昆仑公路二期项目全线通车。中国交通建设集团
巴基斯坦喀喇昆仑公路二期项目全线通车。中国交通建设集团
喀喇昆仑公路改扩建项目施工建设场景。中新社
喀喇昆仑公路改扩建项目施工建设场景。中新社

喀喇昆仑公路由中方援建，于1979年全线通车。因年久失修，中方先后开启喀喇昆仑公路改扩建项目和喀喇昆仑公路二期项目。

相关新闻：巴基斯坦两航天员来华培训 明年进中国太空站

巴基斯坦传媒指出，原本的15号国道和喀喇昆仑公路都经过曼塞赫拉，去往中国边境仍需要通过喀喇昆仑公路后半程。新15号国道旨在为喀喇昆仑公路提供更快、更安全的替代路线，丰富巴基斯坦北部地区交通网络，改善当地交通状况。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
14小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
8小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
4小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
19小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
19小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
8小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
4小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
2025-12-07 10:00 HKT