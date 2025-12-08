华制INIU充电器涉11宗火警酿3伤 美宣布回收21万部

美国消费品安全委员会（CPSC）指，在中国深圳制造的INIU充电器（型号BI-B41），存在锂电池可能过热并自燃的风险，目前已有11宗起火通报，CPSC为此宣布回收21万部。

今次回收的商品名称为INIU BI-B41 Power Banks，产品序号则是000G21、000H21、000I21、000L21，一共发生15宗行动电源过热事件，其中11宗引发火警，造成3人烧烫伤、财产损失逾38万美元（约295万港元）。

美国宣布回收21万部中国制造的INIU行动电源。CPSC官网

美国消费品安全委员会（CPSC）指，在中国深圳制造的INIU充电器（型号BI-B41），存在锂电池可能过热并自燃的风险。CPSC官网

促往官网登记退款

CPSC指出，该商品于2021年8月至2022年4月在电商亚马逊发售，价格为18美元（约140港元）。CPSC呼吁，民众应立即停用手上的回收产品，但不可随意丢弃在垃圾桶及废电池回收桶。

CPSC表示，民众应联络自身所在城市的家庭危险废弃物收集中心或其他地方政府部门，以便确认当地如何处理锂电池产品，并前往INIU官网登记，以获得全额退款。