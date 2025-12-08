Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

华制INIU充电器涉11宗火警酿3伤 美宣布回收21万部

即时国际
更新时间：11:43 2025-12-08 HKT
发布时间：11:43 2025-12-08 HKT

美国消费品安全委员会（CPSC）指，在中国深圳制造的INIU充电器（型号BI-B41），存在锂电池可能过热并自燃的风险，目前已有11宗起火通报，CPSC为此宣布回收21万部。

今次回收的商品名称为INIU BI-B41 Power Banks，产品序号则是000G21、000H21、000I21、000L21，一共发生15宗行动电源过热事件，其中11宗引发火警，造成3人烧烫伤、财产损失逾38万美元（约295万港元）。

美国宣布回收21万部中国制造的INIU行动电源。CPSC官网
美国宣布回收21万部中国制造的INIU行动电源。CPSC官网
美国消费品安全委员会（CPSC）指，在中国深圳制造的INIU充电器（型号BI-B41），存在锂电池可能过热并自燃的风险。CPSC官网
美国消费品安全委员会（CPSC）指，在中国深圳制造的INIU充电器（型号BI-B41），存在锂电池可能过热并自燃的风险。CPSC官网

促往官网登记退款

CPSC指出，该商品于2021年8月至2022年4月在电商亚马逊发售，价格为18美元（约140港元）。CPSC呼吁，民众应立即停用手上的回收产品，但不可随意丢弃在垃圾桶及废电池回收桶。

CPSC表示，民众应联络自身所在城市的家庭危险废弃物收集中心或其他地方政府部门，以便确认当地如何处理锂电池产品，并前往INIU官网登记，以获得全额退款。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
12小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
6小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
6小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
2小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
18小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
17小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
6小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
5小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
11小时前