南韩总统府月底迁回青瓦台 标志「龙山时代」结束

南韩总统秘书室长姜勋植周日（7日）证实，为期数月的青瓦台整修工作已完成，总统府将于月底从龙山迁回青瓦台，标志「龙山时代」正式结束。

姜勋植表示，青瓦台的环境整顿及电气通信施工已全部完成，总统府预计12月25日前后从龙山迁出，「回到其原本应该在的地方」。

姜勋植另提到，供传媒记者使用的新闻发布间也将于12月20日至23日之间迁至青瓦台春秋馆，总统府未来还计划线上进行新闻发布会，扩大新闻发布方式。

总统李在明在竞选期间曾表示，他将暂时在龙山总统府办公，青瓦台重新装修后，会把总统府迁回青瓦台。

自1948年以来，青瓦台一直是韩国历任总统官邸和办公场所。前总统尹锡悦2022年5月上任后，将办公地点搬迁至首尔市龙山区国防部大楼的新设总统府。

