巴西圣保罗图书馆遇劫 2持枪贼掠走马蒂斯8幅版画

巴西圣保罗一间图书馆遇劫，遭2名持枪男子闯入，盗去法国著名艺术家、野兽派创始人马蒂斯（Henri Matisse）8幅版画。失窃的作品包含马蒂斯1947年艺术画集《爵士》中印刷的拼贴画。

遇劫的马里奥·德·安德拉德（Mario de Andrade）图书馆，还有5幅巴西著名画家波蒂纳里（Candido Portinari）的画作失窃。

遇劫的马里奥·德·安德拉德图书馆。法新社

2名持枪男子闯入这家图昼书馆掠走名画。法新社

闯图书馆威胁保安及访客

警方发声明表示：「2名嫌犯持枪威胁一名保安人员和一对正在参观图书馆的老夫妇。」

警方指，2名贼人闯入存放文件的玻璃圆顶区，把文件和马蒂斯8幅版画放进帆布袋中，随后从主出口逃离。

当局尚未公布被盗艺术品的价值。这些作品属于名为「从书本到博物馆」的现代艺术展览，该展览旨在凸显这座图书馆与圣保罗现代艺术博物馆之间的合作。

执法人员到场搜证

展览原定周日结束。圣保罗市长办公室在声明中表示，执法部门已在现场搜证，图书馆内配备监视摄影机。

这宗艺术品劫案发生前两个月，一群窃贼闯入巴黎罗浮宫博物馆、在几分钟内抢走价值约1亿美元（7.8亿港元）的珠宝。