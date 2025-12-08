关税战2.0｜美国贸易代表证实华履约 已完成三分之一大豆采购

美国贸易代表格里尔周日（7日）证实，中国持续遵守双方贸易协议的条件，美方将继续观察中国所做出的承诺，以维持稳定的贸易关系。

格里尔表示，美方一直在验证、监督并密切观察中方落实承诺情况，最近与中国达成的所有协议都非常明确，能相对容易地加以观察，而到目前为止，中方都有遵守。在本种植季的大豆采购承诺中，中国大约已完成「三分之一」。

美国财政部长贝森特同日表示，中国不会加快大豆采购进度，但预期会在本季完成。他另透露，自与中国达成协议以来，大豆价格已上涨12%到15%。

相关新闻：关税战2.0｜北京兑现对特朗普承诺 美对华农作物运输加速

贝森特与格里尔上周五（5日）与国务院副总理何立峰通电话，双方积极评价中美吉隆坡经贸磋商成果执行情况，确定将继续发挥好中美经贸磋商机制作用，不断拉长合作清单、压缩问题清单，推动中美经贸关系持续稳定向好。