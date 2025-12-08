罗浮宫祸不单行 管线漏水损及数百份文献

继近月发生重大窃案和建物老旧以致关闭展厅之后，巴黎罗浮宫（Louvre）祸不单行，馆内的埃及文物图书馆上月底漏水，造成数百份文献受损。

这个消息日前由当地《艺术论坛报》披露，罗浮宫其后证实。罗浮宫主管斯坦博克（Francis Steinbock）说，漏水问题影响300到400份文献，包括埃及学期刊和科学文件，年代为19世纪末期到20世纪初期。

相关新闻：

罗浮宫加价 | 非欧盟访客要多付近百港元 影响中英美游客

为了筹集翻新建筑的资金，罗浮宫近日决定自明年起针对欧洲以外游客的票价上调45%。路透社

今年10月19日，罗浮宫发生轰动全球的盗窃案，警方事后加强保安。路透社

罗浮宫是全球最多人参观的博物馆。法新社

需晾干修复

他强调，没有任何文物遭波及，目前藏品没有受到不可弥补的永久性损失。他指出，受损文献极为有用且经常被查阅，但在全球并非独有，等晾干后，馆方会把这些文献送去给装订师傅修复，再放回架上。

罗浮宫表示，上月26日晚间8时45分左右，工作人员在莫里安（Mollien）展区图书馆的供暖和通风液压管线发现漏水，原因是系统阀门错误开启，导致一个展厅的天花板管线漏水。

老旧液压系统肇祸

斯坦博克说，这套完全过时的液压系统已关闭数月，预定于明年9月起汰换；而在汰换之前，馆方将强化安全措施，避免任何人为失误。

法国民主工会联盟（CFDT）文化事务分部透过声明表示，今次漏水事件证实罗浮宫长期以来不断恶化情况，包括基础设施脆弱、对工程缺乏策略性视野、工作条件每况愈下等，藏品保护及工作人员和游客安全仍未获充分保障。

曾发生惊天劫案 关闭展馆

今年10月19日，罗浮宫发生轰动全球的盗窃案，多件珠宝藏品被偷走；11月，由于建筑老旧，又必须关闭一个展厅。

为了筹集翻新建筑的资金，罗浮宫近日决定自明年起针对欧洲以外游客的票价上调45%。

罗浮宫是全球最多人参观的博物馆，2024年有870万人造访，其中69%是外国访客。