德国外长今访华 将讨论稀土及钢铁产能过剩问题

更新时间：10:00 2025-12-08 HKT
发布时间：10:00 2025-12-08 HKT

德国外长瓦德富尔周一（8日）至周二（9日）访问中国。他周日（7日）透露，计划与中方探讨稀土出口限制和钢铁产能过剩等问题。

瓦德富尔指，中方在稀土等领域贸易限制，与电动车和钢铁产能过剩一样令人担忧。他将著手解决这些至关重要问题。

他又强调，在国际局势日益紧张、地缘政治动荡的时期，与中国进行直接、深入的交流是必要，甚至是不可或缺。虽然许多问题并不容易回答，双方观点有时也大相径庭。但显而易见的是，德国和欧洲的自由、安全与繁荣与中国息息相关。

相关新闻：德国外长瓦德富尔明访华 10月曾临时取消行程

中国社会科学院学部委员周弘分析指，瓦德富尔此次访华是德中关系修复的重要一步。德国商界曾多次批评政府在对华战略上显得无知，再加上美国因素，促使德国政府不得不调整对华政策，但对于瓦德富尔此行，仍需要「听其言观其行」。

