内塔尼亚胡将晤特朗普 指加沙停火快进入第2阶段 美以卡三方纽约密会

即时国际
更新时间：09:13 2025-12-08 HKT
发布时间：09:13 2025-12-08 HKT

以色列总理内塔尼亚胡周日表示，加沙停火第一阶段即将结束，预计将「很快」进入第二阶段，他将于本月较后时间与美国总统特朗普会面，讨论如何结束哈马斯在加沙地带的管治。另一方面，美国新闻媒体Axios报道，美国、以色列和卡塔尔代表周日在纽约密会。

内塔尼亚胡在他和到访的德国总理默茨召开的联合记者会上指出，今次跟特朗普会晤将商讨可能的和平契机，并结束巴勒斯坦武装组织哈马斯管治加沙。

内塔尼亚胡和到访的德国总理默茨（左）召开联合记者会。美联社
内塔尼亚胡和到访的德国总理默茨（左）召开联合记者会。美联社
内塔尼亚胡表示，加沙停火第一阶段即将结束。美联社
内塔尼亚胡表示，加沙停火第一阶段即将结束。美联社

第二阶段停火包括哈马斯解除武装 以军撤离

特朗普结束加沙战争的计划，其第2阶段相关谈判仍持续进行，这项计划包括解除哈马斯武装及以色列军队撤离加沙，可能最早在本月底开始。此外，将在加沙建立一个由技术官僚组成的巴勒斯坦临时政府，由特朗普领导的国际和平委员会监督，并派遣国际部队以巩固加沙安全。

内塔尼亚胡说：「要如何确保第二阶段能实现，本月底我会进行非常重要的对话。」

他也提到，特朗普计划的第一阶段即将完成。从今年10月10日加沙停火生效以来，当地的暴力事件已经趋缓，但没有完全停止。

最后人质遗体交还后进第2阶段停火

内塔尼亚胡表明，一旦哈马斯将最后一名被扣押在加沙的人质遗体归还，预计很快将进入第二阶段停火。

哈马斯尚未交出24岁警格维利的遗体，他于2023年10月7日哈马斯发动的攻击中丧生，他的遗体被带往加沙。

一名哈马斯高层官员周日告诉美联社，该组织已准备讨论「冻结、储存或放下」武器，作为停火协议的一部分，并作为解决未来最棘手议题之一的可能方法。

美以卡塔尔商加沙停火

另一方面，美国新闻媒体Axios引述消息人士说，美国、以色列和卡塔尔的代表周日在纽约举行三方密会。白宫特使威特科夫主持今次会议，以色列摩萨德情报主管大巴尔尼亚代表以色列出席，卡塔尔一名高层官员也与会。

卡塔尔与埃及及美国共同促成以色列与哈马斯之间的全面停火协议。

上周六，卡塔尔和埃及都呼吁以色列军队撤离，并部署国际稳定部队，以全面落实结束加沙冲突的脆弱协议。

Axios报道，今次三方会议的主要焦点主要是「加沙和平协议的执行」。

