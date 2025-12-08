内塔尼亚胡称不会就涉贪案退出政坛而换取特赦 强调未来由选民决定
更新时间：05:55 2025-12-08 HKT
发布时间：05:55 2025-12-08 HKT
发布时间：05:55 2025-12-08 HKT
以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）周日（7日）表示，不会为换取总统特赦而退出政坛，并强调自己亦不考虑任何形式的认罪协议。他形容外界过于关注他的政治前途，但最终决定权在选民手中。
内塔尼亚胡与德国总理梅兹（Friedrich Merz）在耶路撒冷共同会见传媒时，被问到若获特赦是否会从政坛退下。他简短回应：「不会。」随后再被问到是否愿意接受认罪协议，他也回答：「不会。」他补充说：「他们很关心我的未来……但选民也会关心，最后会由选民作决定。」
内塔尼亚胡目前面临一项受贿罪，以及三项欺诈与三项背信罪控罪，他一直否认所有指控。
内塔尼亚胡上周正式向以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）提出特赦请求，但未有承认任何罪责。赫尔佐格回应指，审视特赦申请时只会考虑「国家利益」，决定需时数周甚至数月。
