澳洲名校禁小学生用智能手机　建议家长改买「折机」　配合社交平台禁令

即时国际
更新时间：04:51 2025-12-08 HKT
发布时间：04:51 2025-12-08 HKT

澳洲悉尼一所私立名校宣布，明年起禁止小学部学生使用智能手机，并建议家长改购售价不足100澳元的「折机」，以配合政府对16岁以下青少年的社交平台新限制。

校方建议使用100澳元折机

据纽约邮报报道，位于东区贝尔维尤山（Bellevue Hill）的克兰布鲁克学校（ Cranbrook School ）向家长表示，新措施是因应政府于周三（11日）起推行的「未满16岁社交平台禁令」。校方指，小学三至六年级学生虽然在校内不得使用手机，但可在上下学途中携带。不过，校方留意到不少学生于通勤期间使用智能手机，尤其在公共交通工具上，引发各种问题。

小学部校长马奎特（Marquet）表示，校方明年起只允许学生携带两款「功能型手机」，包括 Nokia 2660 Flip 4G 和 Opel Mobile Flip Phone，售价均低于100澳元。她认为，调整有助学生「专注学习、与同伴保持真正的交流」，并减少在往返途中的使用风险。

校方建议学生使用Nokia 2660 Flip 4G （左）手机。法新社资料图片
克兰布鲁克学校并非唯一收紧手机政策的学校。悉尼多所私立学校早前已限制特定年级学生使用智能手机；而80间西悉尼天主教学校亦将于2026年起全面禁止学生使用手机。天主教教育局指出，虽然大部分学校已推行「手机收起」政策，但统一做法仍然有必要。

新南威尔士州所有公立学校亦已全面禁止手机进入课室。

政府要求多个社交平台实施年龄验证

澳洲政府的未成年社交平台禁令于周三正式生效，要求平台验证用户年龄；违规者可被罚款高达3,280万澳元。

受规管的平台包括 Instagram、Facebook、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X 及 YouTube。部分平台已通知疑似未满16岁用户下载资料，准备帐号冻结。Snapchat 指，未成年用户将需以银行纪录、政府证件或自拍进行年龄验证。

政府表示，正考虑将更多平台纳入规管范围。

