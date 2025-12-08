Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

贝宁内政官员称武装部队成功挫败政变企图 军人一度占据电视台宣布夺权 14人被捕

更新时间：03:02 2025-12-08 HKT
发布时间：03:02 2025-12-08 HKT

西非国家贝宁周日（7日）一批军人早上突闯入国家电视台，声称已夺取政权、解散国家机构并关闭边境。然而，政府其后表示，武装部队已成功挫败行动，呼吁民众如常生活。

官员呼吁民众维持正常生活

事件发生于当地早上，至少8名持枪士兵在国家电视台发表声明，宣称由帕斯卡尔（ Tigri Pascal ）上校领导的「军事委员会」已接管国家，并读出声明称要为国家带来「新时代」。不过，电视台随后被切断讯号。

内政部长塞杜（Seidou ）之后表示，忠于总统塔隆（Patrice Talon）的部队已平息事件，政变未有成功。他呼吁民众毋须恐慌，维持正常日常生活。政府发言人亦称，截至下午已有14人因涉案被捕。

有军车在贝宁大街出现。美联社
有军车在贝宁大街出现。美联社
贝宁内政官员称武装部队成功挫败政变企图。美联社
贝宁内政官员称武装部队成功挫败政变企图。美联社
贝宁内政官员称武装部队成功挫败政变企图。美联社
贝宁内政官员称武装部队成功挫败政变企图。美联社

外长巴卡里（ Bakari） 接受路透社访问时指，企图夺权的只是「小部分」士兵，最终只成功短暂控制电视台，其余关键设施均未受影响。多个国际组织，包括西非国家经济共同体（ECOWAS）及非洲联盟（AU），均发声谴责此次政变企图。

在首都科托努（Cotonou），多名居民指清晨前往教堂途中听到枪声。法国驻贝宁大使馆亦表示，总统住所附近一度传出枪响，呼吁在当地的法国公民暂时留在家中。目击者称，中午后市中心路口有大量警力部署，枪声亦已停止。

