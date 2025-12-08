泰柬冲突︱两国边境再交火2泰兵伤 泰总理今赴前线视察 下令4府民众紧急撤离

泰国与柬埔寨边境再爆冲突，泰国外交部周日晚表示，柬埔寨军队向泰国境内修缮道路的泰军开火，迫使泰军自卫还击，交火造成2名泰国士兵受伤，泰国总理阿努廷和国防部长纳塔彭周一前赴边境前线视察。由于存在冲突升级的危险，阿努廷已指示与柬埔寨接壤的4个府的边境地区居民撤离至指定安置中心，并下令军方全力捍卫国家主权。柬埔寨国防部则指泰国军队先向柬埔寨军队开火，但柬军未还击。

双方互指对方先开火

泰柬军队5月在边境地区交火，局势随后升级，7月底双方达成停火协议，但两国随后仍发生零星冲突。两国于10月签署和平宣言。惟到了11月初，泰国有士兵在边境地区遭地雷炸伤，总理阿努廷曾下令暂停执行和平联合声明。

泰国和柬埔寨10月签署停火协议。美联社

泰柬军队5月在边境地区交火，图为柬埔寨受损的建筑物。路透社

泰国陆军第二军区周日发声明称，在当天下午2时16分，柬埔寨方面在泰柬边境的四色菊府率先开火，迫使泰方还击，双方持续间歇性交火，冲突于下午2时50分结束。第二军区评估认为，目前局势仍不明朗，冲突可能升级。

泰国外交部其后发声明指出，柬埔寨军队向泰国境内修缮道路的泰国军人开火，迫使泰国军队根据交战规则进行相应还击。该事件造成2名泰国士兵受伤，其中一人腿部中弹，另一人胸部中弹。

冲突或进一步扩大

泰国政府鉴于双方冲突有可能进一步扩大，紧急呼吁居住在武里南、素林、四色菊和乌汶叻差他尼4个边境府辖区的民众按照既定撤离计划，前往指定安置中心以确保安全。

泰国总理府秘书长特拉萨拉纳库尔同日宣布，泰国总理兼内政部长阿努廷和国防部部长那塔蓬周一前往泰柬边境的4个泰国省份视察，以评估安全情势，加强对当地居民的生活，并直接听取地方政府的报告，以讨论相关应对措施。

柬埔寨国防部发言人马莉淑洁达则发声明说，周日下午2时15分，泰军在柏威夏省边境地区向柬军发动攻击，柬方未还击，并立即与泰方联系要求其停止开火。泰军下午2时32分停止攻击。

柬方：已通报东盟观察团

声明还说，柬军正以高度谨慎和警惕的态度密切关注局势，并已将此次事件通报东盟观察团，计划请求东协观察团对此事展开调查。

泰国皇家陆军驳斥柬埔寨国防部发言人有关泰军率先开火并使用多种武器攻击柬军的说法，并解释说，「是柬埔寨方面先开火，泰方掌握确凿证据，证实了交火的时间、地点以及对泰军的影响」。

泰方呼吁柬埔寨停止一再发表毫无根据的指控和声明，并指这阻碍两国和平解决当前边境紧张局势的努力。