泰柬冲突︱两国边境再交火 互相指责

泰柬两国又在边境发生军事冲突。柬埔寨国防部周日（7日）说，泰国军队当天向柬埔寨军队开火，但柬军没有还击。泰国军方同日指责柬方率先开火，泰方被迫还击。



柬埔寨国防部发言人马莉淑洁达在声明中说，当天下午2时15分，泰军在柏威夏省边境地区向柬军发动攻击，柬方没有还击，并立即与泰方联系要求其停止开火。泰军于下午2时32分停止攻击。

声明还说，柬军正以高度谨慎和警惕的态度密切关注局势。柬埔寨已将此次事件通报东盟观察团，并计划请求观察团对此事展开调查。



泰国陆军第二军区同日发表声明说，当天下午2时16分，柬埔寨方面在泰柬边境的四色菊府开火，迫使泰方还击，双方持续间歇性交火。冲突在下午2时50分结束。第二军区评估认为，当前局势仍不明朗，冲突可能升级。

消息：两名泰国士兵受伤

另据泰国媒体报道，两名泰国士兵在交火中受伤，其中一人腿部中弹，一人胸部中弹。



泰国总理府发言人西里蓬当天表示，总理兼内政部长阿努廷密切关注边境局势，并已指示国防部和武装部队采取一切必要措施，维护国家主权，保障公共安全。



柬埔寨和泰国7月24日开始在边境地区发生冲突。两国于7月28日举行会谈且同意从当日开始「立刻且无条件」停火，并约定召开泰柬边界总委员会会议以推动恢复边境地区和平与稳定。 8月7日，柬埔寨—泰国边界总委员会特别会议就两国停火协议达成共识，双方签署相关文件。两国于十月更签署和平宣言。惟到了11月初，泰国有士兵在边境地区遭地雷炸伤，总理阿努廷曾下令暂停执行和平联合声明。