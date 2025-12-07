Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬冲突︱两国边境再交火 互相指责

即时国际
更新时间：23:01 2025-12-07 HKT
发布时间：23:01 2025-12-07 HKT

泰柬两国又在边境发生军事冲突。柬埔寨国防部周日（7日）说，泰国军队当天向柬埔寨军队开火，但柬军没有还击。泰国军方同日指责柬方率先开火，泰方被迫还击。

柬埔寨国防部发言人马莉淑洁达在声明中说，当天下午2时15分，泰军在柏威夏省边境地区向柬军发动攻击，柬方没有还击，并立即与泰方联系要求其停止开火。泰军于下午2时32分停止攻击。

相关新闻：泰柬战争｜泰柬军事冲突升温 泰政府：逾10万平民撤离边境

声明还说，柬军正以高度谨慎和警惕的态度密切关注局势。柬埔寨已将此次事件通报东盟观察团，并计划请求观察团对此事展开调查。

泰国陆军第二军区同日发表声明说，当天下午2时16分，柬埔寨方面在泰柬边境的四色菊府开火，迫使泰方还击，双方持续间歇性交火。冲突在下午2时50分结束。第二军区评估认为，当前局势仍不明朗，冲突可能升级。

消息：两名泰国士兵受伤

另据泰国媒体报道，两名泰国士兵在交火中受伤，其中一人腿部中弹，一人胸部中弹。

泰国总理府发言人西里蓬当天表示，总理兼内政部长阿努廷密切关注边境局势，并已指示国防部和武装部队采取一切必要措施，维护国家主权，保障公共安全。

柬埔寨和泰国7月24日开始在边境地区发生冲突。两国于7月28日举行会谈且同意从当日开始「立刻且无条件」停火，并约定召开泰柬边界总委员会会议以推动恢复边境地区和平与稳定。 8月7日，柬埔寨—泰国边界总委员会特别会议就两国停火协议达成共识，双方签署相关文件。两国于十月更签署和平宣言。惟到了11月初，泰国有士兵在边境地区遭地雷炸伤，总理阿努廷曾下令暂停执行和平联合声明。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举．投票率︱截至晚上9时半 地区直选投票率30.43% 超越上届总投票率30.2%
立法会选举．投票率︱截至晚上10时半 地区直选投票率31.43% 投票人数近130万
政情
51分钟前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
13小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
6小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
5小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
5小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
13小时前
宏福苑五级火│孙玉菡：13户未能联络上 不排除全户罹难
宏福苑五级火│孙玉菡：13户未能联络上 不排除全户罹难
突发
6小时前
前TVB新闻女神疑奉子成婚？新婚上镜孕味浓一部位显粗壮 上月举行浪漫婚礼嫁大学同学
前TVB新闻女神疑奉子成婚？新婚上镜孕味浓一部位显粗壮 上月举行浪漫婚礼嫁大学同学
影视圈
7小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
2025-12-06 19:17 HKT