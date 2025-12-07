Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普签署行政命令查价格操纵 尤其关注外资控制公司

即时国际
更新时间：19:17 2025-12-07 HKT
发布时间：19:17 2025-12-07 HKT

美国总统特朗普周六（6日）签署行政命令，要求司法部和联邦贸易委员会分别成立食品供应链安全工作组，应对价格操纵和反竞争行为可能带来风险，尤其关注外资控制公司。

白宫文件提到，外资控制的公司越来越多涉足关键领域，推高了美国家庭的食品成本。两个工作组有权采取执法行动并制定新规则，打击反竞争行为。

白宫指外资公司推高了美国家庭食品成本。路透社
特朗普表示，价格合理且安全的食品供应对美国的国家和经济安全至关重要。然而，由外国控制的公司实施的反竞争行为，威胁著美国食品供应的稳定性和可负担性。

他强调，包括肉类加工、种子、化肥在内的食品供应部门都容易受到操纵价格和其他反竞争行为影响。

按照计划，新成立的工作组需在行政命令下达后的180天内向众议院议长、参议院多数党领袖和国会相关委员会主席汇报工作进展情况，并在一年内再次汇报，包括建议国会可以采取的行动。

