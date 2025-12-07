Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

椰菜成抗癌救星 研究：十字花科蔬菜成分有助治疗 

即时国际
十字花科蔬菜（Brassicaceae）是一大类常见蔬菜，特色是花瓣呈十字排列，香港常见包括椰菜或椰菜花等。有研究显示，十字花科蔬菜原来有助于抗癌治疗。 

法国国家健康与医学研究院（Institut national de la santé et de la recherche médicale，简称「Inserm」）和居里研究所（Institut Curie）联合研究显示，一种存在于十字花科蔬菜（Brassicaceae）中的化合物吲哚-3-甲醇（Indole-3-carbinol，缩写I3C）会使细胞毒性T淋巴细胞恢复功能，从而提升免疫治疗的疗效。该成果近期发表在英国《自然》期刊上。 

提升抗癌治疗达60%

法国国家健康与医学研究院日前在官网发布公报介绍，吲哚-3-甲醇在卷心菜（香港俗称椰菜）、椰菜花等十字花科蔬菜中含量丰富。

为评估其作用，研究人员比较了两组动物接受同一种免疫治疗时的疗效差异：一组摄入含吲哚-3-甲醇的饮食，另一组饮食中不含该成份。在摄入吲哚-3-甲醇的情况下，抗癌治疗对50%至60%的动物有效；当饮食中去除该成份，治疗有效率下降到20%。 

研究指出，癌细胞能够使免疫系统细胞失活，从而免受细胞毒性或「杀伤性」细胞的攻击。而以抗PD-1免疫检查点抑制剂为代表的免疫治疗，则能够解除肿瘤对细胞毒性T淋巴细胞的抑制，使这些细胞重新被激活。借助这种治疗，被重新激活的细胞毒性T淋巴细胞就能识别肿瘤细胞并将其清除。 

研究人员发现，吲哚-3-甲醇能够与一种名为「芳香烃受体」的转录因子结合，而后者在细胞毒性T淋巴细胞中表达更突出；而在缺乏吲哚-3-甲醇的情况下，细胞毒性T淋巴细胞则无法对免疫治疗作出应答。 

