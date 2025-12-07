Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南非两繁殖地企鹅95%死亡 食粮沙甸鱼锐减成主因？

更新时间：17:10 2025-12-07 HKT
发布时间：17:10 2025-12-07 HKT

据最新研究发现，由于沙甸鱼数量锐减，南非沿海企鹅繁殖地有6万多只企鹅饿死。

主要由气候危机及过度捕捞导致

达森岛（Dassen Island）和罗本岛（Robben Island）是非洲企鹅最重要的两处繁殖地，但研究发现，当地在2004年至2012年间有超过95%的非洲企鹅死亡。研究指出，这些企鹅很可能是在换羽毛期饿死的，而气候危机及过度捕捞是造成企鹅数量下降的主要原因。

相关新闻：鳗鱼贸易管制提案遭国际会议否决

这项研究发表在《鸵鸟：非洲鸟类学杂志》上，研究人员不仅在这些繁殖地记录到企鹅数量减少，在「其他地方也出现了类似的情况」埃克塞特大学（The University of Exeter）生态与保育中心的薛莱（Richard Sherley）博士说道。非洲企鹅的数量在30年间下降了近80%。

企鹅换羽期饥饿而亡

相关新闻：日本蚝大量死亡归咎海水升温 新知事称将优先处理

非洲企鹅每年都会换羽，以保护羽毛的保暖性和防水性。然而，在大约21日的换羽期内，他们必须待在陆地上。为了度过这段饥饿期，他们需要提前储存脂肪。「如果在换羽前或换羽后无法立刻找到食物，他们的身体储备不足以让他们熬过这段饥饿期」，薛莱说道 「我们没有发现大量的企鹅尸体，我们认为他们很可能死在了海里」他补充道。

研究发现，自2004年以来，除三年外，南非西部沿海「远东拟沙甸鱼」（Sardinops sagax）数量每年都大幅下降。这些鱼类是非洲企鹅的主要食物来源。非洲西海岸海域温度及盐度的变化导致鱼类产卵成功率下降。然而，该地区的捕捞强度仍居高不下。

非洲企鹅。 新华社
非洲企鹅。 新华社
非洲企鹅。新华社
非洲企鹅。新华社

仅存不到1万对繁殖对

2024年，非洲企鹅被列为极度濒危物种，仅存不到1万对繁殖对。

南非曼德拉大学（Nelson Mandela University）海洋生物学教授皮切格鲁（Lorien Pichegru）未参与这项研究，但她表示研究结果「极其令人担忧」，并凸显了南非数十年来对小型鱼类种群管理不善的问题。她表示「随著时间过去，情况并没有改善。」她认为，解决小型鱼类资源极度匮乏的问题「不仅对非洲企鹅至关重要，对其他依赖这些鱼类资源的特有物种也同样重要」。

环保人士正在采取实际行动，例如建造人工巢穴为幼鸟提供庇护、控制掠食者以及人工饲养需要救援的成年企鹅和幼鸟。在南非六个最大的企鹅繁殖地附近，商业围网捕鱼（即用大网包围鱼群，然后合拢网底将其困住）已被禁止。

该研究的合著者、南非农业、渔业和林业部马哈多（Azwianewi Makhado）博士表示，希望这项研究能够「增加企鹅在其生命周期关键阶段的猎物获取量」。
 

