美国副国务卿痛批欧盟破坏美国政策 不满X平台被罚款

欧盟周五（5日）对美国富豪马斯克旗下X平台处以1.2亿欧元（约10.88亿港元）罚款，美国副国务卿兰道周六（6日）在X发布贴文指出，欧盟举动凸显欧洲国家一边要求美国提供军事保护，一边却在破坏美国政策。

兰道指，尽管有北约存在，欧盟与特朗普政府在诸多问题上的分歧仍然破坏了与美国建立伙伴关系的理念。欧盟的监管立场可能会损害西方共同的安全和价值观。

在北约外长会上，兰道（左）与北约秘书长吕特（右）交谈。路透社

兰道批评，部分欧洲国家作为北约成员国时，坚持认为跨大西洋合作是美欧共同安全的基石，但当这些国家以欧盟成员国身份出现时，所推行的各种议程往往与美国的利益和安全完全背道而驰，这种自相矛盾的局面不能再继续下去。

斥欧盟霸凌美国军工企

兰道周三（3日）曾前往比利时布鲁塞尔参加北约外长会。据美媒披露，兰道曾在会上当面发难，指责欧盟霸凌美国军工企业，将美方排挤在欧洲「重新武装欧洲」计划之外。

有美方官员称，兰道在会上表态传达两个关键信息，其一是敦促欧洲将防务开支承诺真正转化为实际能力；其二是强调带有保护主义、排他性的政策，霸凌美国企业将其赶出市场的做法，正在削弱我们的共同防御能力。

一名北约外交官在会后直言：「美国说欧洲不应该奉行保护主义政策，这并不令人意外……但你还能指望美国怎样说话：有分寸还是委婉？」

