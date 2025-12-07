Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马查多将亲领诺贝尔和平奖 委内瑞拉检方：将视为通缉逃犯

即时国际
更新时间：12:00 2025-12-07 HKT
发布时间：12:00 2025-12-07 HKT

挪威诺贝尔委员会主席哈普威金周六（6日）证实，今年诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）已确认将亲临挪威首都奥斯陆领奖。

委内瑞拉总统马杜罗去年7月大选赢得连任，但遭到马查多指控选举舞弊。自去年8月以来，马查多一直四处躲藏，直至10月10日获得诺贝尔和平奖。据报道，马查多目前仍然藏身委内瑞拉境内。

马杜罗去年7月大选赢得连任。美联社
马查多是委内瑞拉反对派领袖。网上图片

按照计划，诺贝尔和平奖正式颁奖典礼将于本月10日在奥斯陆举行。哈普威金表示，他昨晚已和马查多联络，对方确认将现身奥斯陆出席颁奖典礼。鉴于安全情势，目前无法提供更多关于日期或她将如何抵达的消息。

相关新闻：不满反对派领袖马查多获诺贝尔和平奖 委内瑞拉关闭驻挪威大使馆

马查多此前表示，她相信赢得诺贝尔奖将为她带来「很多保护」，使她免受马杜罗政权的迫害。她又支持美国在加勒比海地区扩大军事存在，形容此举是恢复委内瑞拉人民主权的必要措施。  

委内瑞拉总检察长萨博上月表示，马查多因涉及多宗刑事调查，一旦她身处境外，将被视为通缉逃犯。他强调，委内瑞拉当局已指控马查多犯有阴谋罪、煽动仇恨罪和恐怖主义罪。

