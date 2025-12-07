Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度旅游胜地知名夜店凌晨大火 酿至少25死︱有片

即时国际
更新时间：13:11 2025-12-07 HKT
发布时间：13:11 2025-12-07 HKT

印度度假胜地果阿一间知名夜店周日发生火灾，造成至少25人死亡。

涉事夜店位于北果阿区阿尔波拉（Arpora），于午夜时分突发火灾。初步调查显示，火灾是由气瓶爆炸引起，罹难者中有4人是游客。

警方透露，目前已找到所有罹难者遗体，由于火势集中在夜店最底下厨房区域，大部分遗体都是在厨房找到。

现场火势猛烈。社交平台X
现场火势猛烈。社交平台X
现场火势猛烈。社交平台X
现场火势猛烈。社交平台X

果阿邦首席部长萨望特在社交平台上发文称，对所有果阿人来说，今天是非常痛苦的一天。阿尔波拉发生的一起重大火灾夺走多条人命。

萨望特补充，他已下令对这宗事故进行调查，相关责任人将面临更严厉的法律制裁，任何疏忽行为都将受到严厉处理。

果阿位于阿拉伯海沿岸，曾是葡萄牙殖民地，以夜生活、沙滩等海岸氛围闻名，每年吸引数百万游客到访。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
22小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
5小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
19小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
立法会选举2025．持续更新｜投票时间上午7时半开始 至晚上11时半结束
02:13
立法会选举．持续更新｜选管会：截至早上10时半共收47宗与选举相关投诉 提醒直选选民切勿盖两个印
政情
3小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
2025-12-06 14:01 HKT
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
4小时前
立法会选举2025．投票率持续更新
立法会选举．投票率｜截至下午1时半 直选投票率15.18% 大埔火灾所在的新界东北低于全港平均
政情
1小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
21小时前