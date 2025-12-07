印度旅游胜地知名夜店凌晨大火 酿至少23死︱有片

印度度假胜地果阿一间知名夜店周日发生火灾，造成至少23人死亡。

涉事夜店位于北果阿区阿尔波拉（Arpora），于午夜时分突发火灾。初步调查显示，火灾是由气瓶爆炸引起，罹难者有3到4人是游客。

警方透露，目前已找到所有罹难者遗体，由于火势集中在夜店最底下厨房区域，大部分遗体都是在厨房找到。

现场火势猛烈。社交平台X

果阿邦首席部长萨望特在社交平台上发文称：「对我们所有果阿人来说，今天是非常痛苦的一天。阿尔波拉发生的一起重大火灾夺走了23条人命。」

萨望特补充，他已下令对这宗事故进行调查，相关责任人将面临更严厉的法律制裁，任何疏忽行为都将受到严厉处理。

果阿位于阿拉伯海沿岸，曾是葡萄牙殖民地，以夜生活、沙滩等海岸氛围闻名，每年吸引数百万游客到访。