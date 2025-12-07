美加边境7级地震 阿拉斯加州首府震感明显

美国阿拉斯加州与加拿大育空地区边界附近周六（6日）发生黎克特制7.0级地震，阿拉斯加州首府朱诺、育空地区出现明显震感。地震未有伤亡报告。

美国地质调查局数据显示，此次地震发生于当地时间上午11时41分，震央位于阿拉斯加州亚库塔特以北约90公里处，震源深度约10公里，之后有多次余震发生，但震级稍小。

亚库塔特是阿拉斯加州一个偏远自治市镇，人口约700人，位于朱诺西北方向约450公里处。

阿拉斯加气候寒冷。路透社

美国海啸预警中心宣布，地震没有造成海啸威胁。阿拉斯加地震中心营运总监霍兰德（Austin Holland）表示，当地尚未收到人员伤亡或财产损失的报告，但阿拉斯加部分地区确实有强烈震感。

霍兰德提到，地震震央属于相当偏远地区，7级地震通常发生在有大型断层的地区，所以今次地震并不意外。

加拿大自然资源部地震学家伯德（Alison Bird）表示，育空地区受地震影响最严重的地区是山区，人烟稀少，当地大多数居民反映的是物品从架子上或墙上掉下来，目前地震还没有造成任何结构性破坏。