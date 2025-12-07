Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美加边境7级地震 阿拉斯加州首府震感明显

即时国际
更新时间：09:35 2025-12-07 HKT
发布时间：09:35 2025-12-07 HKT

美国阿拉斯加州与加拿大育空地区边界附近周六（6日）发生黎克特制7.0级地震，阿拉斯加州首府朱诺、育空地区出现明显震感。地震未有伤亡报告。

美国地质调查局数据显示，此次地震发生于当地时间上午11时41分，震央位于阿拉斯加州亚库塔特以北约90公里处，震源深度约10公里，之后有多次余震发生，但震级稍小。

亚库塔特是阿拉斯加州一个偏远自治市镇，人口约700人，位于朱诺西北方向约450公里处。

阿拉斯加气候寒冷。路透社
阿拉斯加气候寒冷。路透社
阿拉斯加气候寒冷。美联社
阿拉斯加气候寒冷。美联社

没有造成人员伤亡

美国海啸预警中心宣布，地震没有造成海啸威胁。阿拉斯加地震中心营运总监霍兰德（Austin Holland）表示，当地尚未收到人员伤亡或财产损失的报告，但阿拉斯加部分地区确实有强烈震感。

霍兰德提到，地震震央属于相当偏远地区，7级地震通常发生在有大型断层的地区，所以今次地震并不意外。

加拿大自然资源部地震学家伯德（Alison Bird）表示，育空地区受地震影响最严重的地区是山区，人烟稀少，当地大多数居民反映的是物品从架子上或墙上掉下来，目前地震还没有造成任何结构性破坏。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
22小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
14小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
23小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
20小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
14小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
23小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
17小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
11小时前
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
投资理财
4小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT