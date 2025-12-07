Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日指控歼-15两开雷达照射自卫队机 解放军反斥多次抵近滋扰训练

即时国际
更新时间：13:35 2025-12-07 HKT
发布时间：13:35 2025-12-07 HKT

日本防卫省周六（6日）向北京提出强烈抗议，称解放军航母辽宁舰起飞的歼-15战斗机，两次以雷达照射日方空中自卫队的F-15战机。解放军海军指，辽宁舰编队在宫古海峡海域训练期间，日方飞机多次抵近滋扰，要求日方停止污蔑抹黑，严格约束一线行动。


相关新闻：中日恶化｜日防相小泉进次郎到访与那国岛 指强化西南防卫至关重要

日本防卫省指，自卫队一架F-15战机，周六下午4时多在冲绳岛东南的公海上空，遭一架从辽宁舰起飞的歼-15间歇性以雷达照射；另一架自卫队战机其后在晚上6时多，亦遭到从辽宁舰起飞战机雷达照射。

相关新闻：福建舰︱央视证新航母集齐「五件套」 揭秘歼-15「飞鲨」新成员

日本防卫相小泉进次郎周日凌晨召开记者会，形容事件是危险行为，日方已向中方提出强烈抗议，并要求防止事件再次发生。

解放军海军新闻发言人王学猛海军大校7日表示，日前，中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练，事先公布了训练海空域。期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练，严重危及飞行安全。日方有关炒作与事实完全不符，我们严正要求日方立即停止污蔑抹黑，严格约束一线行动。中国海军将依法采取必要措施，坚决维护自身安全和合法权益。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
22小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
5小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
19小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
立法会选举2025．持续更新｜投票时间上午7时半开始 至晚上11时半结束
02:13
立法会选举．持续更新｜选管会：截至早上10时半共收47宗与选举相关投诉 提醒直选选民切勿盖两个印
政情
3小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
2025-12-06 14:01 HKT
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
4小时前
立法会选举2025．投票率持续更新
立法会选举．投票率｜截至下午1时半 直选投票率15.18% 大埔火灾所在的新界东北低于全港平均
政情
1小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
21小时前