日指控歼-15两开雷达照射自卫队机 解放军反斥多次抵近滋扰训练

日本防卫省周六（6日）向北京提出强烈抗议，称解放军航母辽宁舰起飞的歼-15战斗机，两次以雷达照射日方空中自卫队的F-15战机。解放军海军指，辽宁舰编队在宫古海峡海域训练期间，日方飞机多次抵近滋扰，要求日方停止污蔑抹黑，严格约束一线行动。



相关新闻：中日恶化｜日防相小泉进次郎到访与那国岛 指强化西南防卫至关重要

日本防卫省指，自卫队一架F-15战机，周六下午4时多在冲绳岛东南的公海上空，遭一架从辽宁舰起飞的歼-15间歇性以雷达照射；另一架自卫队战机其后在晚上6时多，亦遭到从辽宁舰起飞战机雷达照射。



相关新闻：福建舰︱央视证新航母集齐「五件套」 揭秘歼-15「飞鲨」新成员

日本防卫相小泉进次郎周日凌晨召开记者会，形容事件是危险行为，日方已向中方提出强烈抗议，并要求防止事件再次发生。

解放军海军新闻发言人王学猛海军大校7日表示，日前，中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练，事先公布了训练海空域。期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练，严重危及飞行安全。日方有关炒作与事实完全不符，我们严正要求日方立即停止污蔑抹黑，严格约束一线行动。中国海军将依法采取必要措施，坚决维护自身安全和合法权益。