印尼洪灾增至逾900死410仍失踪 道路不通灾民惨挨饿

印尼苏门答腊岛西部3省11月下旬遭逢冬季罕见的热带气旋暴雨，洪水山崩灾情惨重，官方统计截至周六（6日）已有908人罹难，另有410人失踪。部分灾区交通仍然中断，灾民面临饥馑威胁。有些灾民必须步行约1小时方能到达救援站索取物资。灾民不满中央政府迟迟未宣布紧急状态，省长悲叹许多村庄灭村，「只剩名字」。

中央迟迟未宣布紧急状态

综合外媒消息，苏门答腊岛西部靠近马六甲海峡的北苏门答腊省、西苏门答腊省、亚齐省为这次洪患重灾区。周六当天，亚齐省与北苏门答腊省还可能持续降雨，道路不通，淤泥几乎淹没房屋，物资运输无法深入灾区。

地方官员早已呼吁中央政府赶紧宣布全国进入紧急状态，以便拨发更多款项救灾。总统普拉博沃（Prabowo Subianto）本周早前表示情况正在好转，现有安排足以应付洪灾。

泥浆深及腰 灾民恐饿死

亚齐省长马纳夫（Muzakir Manaf）说，有些地方泥浆深及腰部，救援队仍在搜寻罹难者遗体。偏乡依然断联，灾民没有基本物资，「民众不是死于洪患就是死于饥饿，情况就是这么严峻」。

省境东南部塔米昂县（Tamiang）居民必须爬过遍地湿滑的原木、翻覆堆积的车辆，徒步1小时才能抵达义工设立的物资分发中心，领取干净衣物，并用胶樽从装了淡水的油罐车取水。就读一所寄宿学校的14岁学生表示，县内对外道路中断，学生已留在校园1星期，大家轮流寻找食物、煮水饮用，亟盼政府视察灾区。

许多村庄「只剩下名字」

马纳夫说，塔米昂县从山上到山下，从陆地到海边破坏殆尽，「许多村庄如今剩下的只有名字了」。

另一名亚齐省居民感觉遭到政府背弃，因为中央迄今对于灾难状态造成的压力视而不见，「这场灾难非比寻常，必须以非常手段因应，若迟迟不宣布，还有什么意义？」分析人士认为，印尼不愿宣布国家紧急状态以寻求更多外援，原因可能是不想展现中央政府无力应对。

环保团体指责采矿、伐木活动导致洪患加剧。印尼政府已展开调查，环境部称已暂停涉事业者营运，例如在北苏门答腊省巴丹托鲁（Batang Toru）雨林营运一处510兆瓦中资水力发电厂的北苏门答腊水利资源公司（North Sumatra Hydro Energy）、经营金矿矿场的阿金库尔资源公司（Agincourt Resources），空拍发现伐林整地恐致洪灾加剧。泰国、马来西亚也有洪灾，共约200人罹难