Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼洪灾增至逾900死410仍失踪 道路不通灾民惨挨饿

即时国际
更新时间：23:01 2025-12-06 HKT
发布时间：23:01 2025-12-06 HKT

印尼苏门答腊岛西部3省11月下旬遭逢冬季罕见的热带气旋暴雨，洪水山崩灾情惨重，官方统计截至周六（6日）已有908人罹难，另有410人失踪。部分灾区交通仍然中断，灾民面临饥馑威胁。有些灾民必须步行约1小时方能到达救援站索取物资。灾民不满中央政府迟迟未宣布紧急状态，省长悲叹许多村庄灭村，「只剩名字」。

中央迟迟未宣布紧急状态

综合外媒消息，苏门答腊岛西部靠近马六甲海峡的北苏门答腊省、西苏门答腊省、亚齐省为这次洪患重灾区。周六当天，亚齐省与北苏门答腊省还可能持续降雨，道路不通，淤泥几乎淹没房屋，物资运输无法深入灾区。

地方官员早已呼吁中央政府赶紧宣布全国进入紧急状态，以便拨发更多款项救灾。总统普拉博沃（Prabowo Subianto）本周早前表示情况正在好转，现有安排足以应付洪灾。

泥浆深及腰 灾民恐饿死

亚齐省长马纳夫（Muzakir Manaf）说，有些地方泥浆深及腰部，救援队仍在搜寻罹难者遗体。偏乡依然断联，灾民没有基本物资，「民众不是死于洪患就是死于饥饿，情况就是这么严峻」。

省境东南部塔米昂县（Tamiang）居民必须爬过遍地湿滑的原木、翻覆堆积的车辆，徒步1小时才能抵达义工设立的物资分发中心，领取干净衣物，并用胶樽从装了淡水的油罐车取水。就读一所寄宿学校的14岁学生表示，县内对外道路中断，学生已留在校园1星期，大家轮流寻找食物、煮水饮用，亟盼政府视察灾区。

许多村庄「只剩下名字」

马纳夫说，塔米昂县从山上到山下，从陆地到海边破坏殆尽，「许多村庄如今剩下的只有名字了」。

另一名亚齐省居民感觉遭到政府背弃，因为中央迄今对于灾难状态造成的压力视而不见，「这场灾难非比寻常，必须以非常手段因应，若迟迟不宣布，还有什么意义？」分析人士认为，印尼不愿宣布国家紧急状态以寻求更多外援，原因可能是不想展现中央政府无力应对。

环保团体指责采矿、伐木活动导致洪患加剧。印尼政府已展开调查，环境部称已暂停涉事业者营运，例如在北苏门答腊省巴丹托鲁（Batang Toru）雨林营运一处510兆瓦中资水力发电厂的北苏门答腊水利资源公司（North Sumatra Hydro Energy）、经营金矿矿场的阿金库尔资源公司（Agincourt Resources），空拍发现伐林整地恐致洪灾加剧。泰国、马来西亚也有洪灾，共约200人罹难

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
00:49
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
社会
1小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
12小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
3小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
10小时前
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
影视圈
8小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
13小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
13小时前
据悉被捕男子为前民阵副召集人兼时事评论人王岸然。
警国安处拘七旬翁 涉披露助查内容及发煽动言论 据悉为前民阵副召集人王岸然
突发
11分钟前
00:43
小西湾富景花园商场平台起火 街坊激动：点解唔响警钟？
突发
56分钟前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
6小时前