切尔诺贝尔｜核电厂防护罩遭无人机损坏　IAEA确认失安全功能

联合国核能监管机构表示，切尔诺贝尔核电厂受乌克兰战火蔓延影响，为遏止1986年核灾辐射物质而建的防护罩，因受无人机攻击，已无法发挥主要安全功能。

IAEA总干事格罗西（Rafael Grossi）在声明中说，这次检查「确认（防护结构）已失去主要安全功能，包括封闭能力」。不过，承重结构和监测系统未受到永久性损坏。

国际原子能总署（IAEA）表示，上周检查2019年完工的钢制密闭结构时发现，今年2月发生的无人机袭击造成结构损坏、功能退化。格罗西表示，目前进行修复，「但全面性修缮仍属必要，以防止进一步退化，并确保长期核能安全」。

根据乌克兰通报，今年2月14日，一架携带高爆弹头的俄罗斯攻击无人机，袭击切尔诺贝尔核电厂第4号反应炉的辐射防护罩，并且引发了一场大火。俄罗斯则否认攻击该核电厂。

切尔诺贝尔的水泥防护罩是为了保护世界免受辐射威胁而建。袭击发生后，联合国2月时曾表示，当地辐射值维持正常且稳定，未收到辐射外泄通报。