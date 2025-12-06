加拿大将叙利亚从支持恐怖主义名单除名 跟随英美步调

加拿大周五（5日）将叙利亚从支持名单中移除，并撤销伊斯兰主义团体「沙姆解放组织」（HTS）的「恐怖实体」认定。

加拿大外交部发表声明表示，上述决定符合英国和美国等盟友近来的决定，并非草率作出，也符合叙利亚过渡政府为促进当地稳定所付出的努力。

另外，加方仍将维持对56名叙利亚公民的制裁，包括垮台的阿塞德政权前官员、以及阿塞德家族成员。

为能和叙利亚新任总统艾哈迈德・沙拉（Ahmed al-Sharaa）展开密切合作，部分西方国家已相继将沙姆解放组织从制裁名单中除名，而艾哈迈德・沙拉过去正是「沙姆解放组织」领袖。

艾哈迈德・沙拉访问美国。路透社

艾哈迈德・沙拉在联合国大会上发表讲话。路透社

上月10日，艾哈迈德・沙拉在白宫同美国总统特朗普举行历史性会面，成为自1946年叙利亚独立以来首位访问白宫的叙利亚领导人。

9月24日，艾哈迈德・沙拉还在联合国大会上发表讲话，形容叙利亚正在重新夺回在世界各国中应有的地位，并寻求加强与美国和欧盟的经济联系。